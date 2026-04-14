SHANGHAI, 14 avril 2026 /CNW/ - Au salon CMEF 2026, VITAL MedTech, l'unité de VITAL MATERIALS spécialisée dans les soins de santé, a présenté une vaste gamme d'innovations fondées sur ses technologies de base en matière de semi-conducteurs. L'unité y a démontré son intégration verticale complète, des matériaux de base aux systèmes médicaux, en passant par les puces.

Une percée technologique : maîtriser la technologie de développement des composants de base

VITAL MedTech (PRNewsfoto/VITAL MedTech)

La technologie mondiale de l'imagerie médicale passe du numérique à la précision. Les experts soulignent que l'avenir de l'imagerie médicale réside dans la capacité à capter les signaux vitaux faibles, qui est directement déterminée par les propriétés physiques des détecteurs au niveau initial.

Depuis des années, le secteur de l'imagerie médicale se heurte à un goulet d'étranglement : une forte dépendance aux fournitures externes pour les composants de base des systèmes d'imagerie haut de gamme. S'appuyant sur les compétences de VITAL MATERIALS relatives aux matériaux semi-conducteurs de la première à la quatrième génération, VITAL MedTech traduit les avantages apportés par les semi-conducteurs en valeur clinique tangible dans le domaine de l'imagerie médicale.

Une intégration verticale : des matériaux aux systèmes médicaux

Lors du salon CMEF 2026, VITAL MedTech a prouvé son intégration verticale complète en mettant en avant ses technologies de base construites sur des semi-conducteurs, telles que les technologies CZT, SiC ou InP.

Un diagnostic orienté vers la précision : Les détecteurs CZT conçus en interne par VITAL MedTech dépassent les limites physiques des détecteurs à scintillation traditionnels en permettant de capturer chaque photon de rayon X pour accroître la résolution en énergie.

Un système IRM de pointe : Exploitant la technologie des semi-conducteurs à large bande interdite, l'amplificateur de gradient mis au point en interne sur la base d'unités SiC affiche des pertes par commutation extrêmement faibles et une réponse au niveau de la nanoseconde qui améliorent considérablement la vitesse de balayage et l'efficacité de la gestion thermique. Cela prépare le terrain pour des systèmes d'IRM à faible teneur en hélium ou sans hélium, qui présentent une vitesse de balayage accrue et atteignent une capacité d'imagerie de l'ordre de la milliseconde.

Une chaîne de données d'imagerie intelligente : Grâce à la technologie de co-packaging optoélectronique InP, VITAL MedTech a créé une voie de transmission de données à très haute vitesse qui remédie au problème de l'encombrement lié aux ensembles de données massifs pour rendre possible le traitement en temps réel des données brutes à l'échelle du pétaoctet.

Un renforcement de la pratique clinique : Pour une meilleure prise en charge des patients

M. Zhu Shihui, fondateur et président de VITAL MATERIALS, a déclaré lors du lancement : « Les semi-conducteurs sont le fondement des équipements médicaux de pointe. Notre objectif n'est pas seulement de fabriquer des équipements, mais aussi de contribuer à l'amélioration des soins de santé en fournissant des outils cliniques plus précis grâce aux innovations de la science des matériaux. »

Les experts ont constaté que le modèle de chaîne industrielle complète de VITAL MedTech éliminait avec succès le goulet d'étranglement affectant l'efficacité de la R & D traditionnelle. En accélérant la transformation des résultats scientifiques, ce modèle ouvre de nouvelles voies de développement pour l'industrie des équipements médicaux de pointe.

VITAL MedTech transforme ces technologies sous-jacentes de base en solutions adaptées à divers scénarios cliniques pour faire bénéficier un plus grand nombre de patients des innovations technologiques.

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SOURCE VITAL MedTech

PERSONNE-RESSOURCE : Wu Yuman, [email protected], 15828073196