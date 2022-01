Bris sur la route 132 entre La Martre et Marsoui - Fin des travaux permanents de réparation du mur de soutènement

RIMOUSKI, QC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce que les travaux permanents de réparation du mur de soutènement de la route 132, entre La Martre et Marsoui, sont maintenant terminés. Les interventions réalisées permettent ainsi la levée de l'entrave et le rétablissement de la circulation dans les deux directions.

Rappelons que ces travaux étaient nécessaires à la suite de bris occasionnés le 3 décembre dernier par de grandes marées et de fortes vagues qui avaient endommagé le mur de soutènement sur une distance de 40 mètres. La décision avait alors été prise de devancer les travaux permanents de réparation, initialement prévus au printemps 2022, afin de renforcer la protection du lien routier.

Citation

« Il était plus qu'important pour notre gouvernement d'agir rapidement pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. Les travaux réalisés sur cette portion de la route 132 permettent de sécuriser l'intégrité de ce lien essentiel pour la population gaspésienne. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Réalisés au kilomètre 914 de la route 132, les travaux étaient en cours depuis le 9 décembre dernier et se déroulaient sept jours sur sept afin d'assurer un retour rapide à la normale.

Les interventions comprenaient notamment le remplacement de l'empierrement et l'installation de différentes sections de mur.

Certains travaux complémentaires seront réalisés au terme de la période hivernale, dont la pose de treillis, l'installation de glissières de sécurité ainsi que l'asphaltage. D'ici là, la chaussée en direction ouest est maintenue en gravier et une signalisation adéquate est installée sur place.

