Bris du NM Bella Desgagnés - Transport alternatif par avion offert aux résidents pour les déplacements essentiels

QUÉBEC, le 7 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe les résidents de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord qu'exceptionnellement, le service de transport alternatif par avion leur sera offert à partir du 7 janvier jusqu'au 31 janvier inclusivement. La STQ a pris cette décision, en collaboration avec RNI, considérant que le NM Bella Desgagnés sera dédié au transport de marchandises, et ce, jusqu'à la fin de la saison régulière.

Escompte sur le coût du billet d'avion

Ainsi, les résidents auront accès à une place sur un vol commercial au coût d'un passage maritime à bord du NM Bella Desgagnés selon la grille tarifaire en vigueur.

Les coûts reliés aux déplacements routiers pour se rendre à l'aéroport, les frais de bagages excédentaires et des animaux de compagnie ne sont pas couverts par le programme de transport alternatif et seront à la charge complète du client.

Afin de permettre l'accès au plus grand nombre, un maximum de deux allers simples par résident est accordé.

Processus de réservation et communautés desservies

Les réservations seront gérées par la compagnie Relais Nordik inc. Ainsi, pour profiter service du transport alternatif, la clientèle doit obligatoirement contacter le centre de réservation en communiquant au 1-800-463-0680 option 2 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 15 h. Le client réservant directement auprès du transporteur aérien sans avoir en premier lieu réservé avec Relais Nordik ne pourra pas profiter des modalités du transport alternatif.

Les réservations seront prises entre le 7 janvier et le 22 janvier 2021 afin d'assurer la disponibilité d'un vol dans la période couverte.

Le paiement complet du montant, équivalent au passage maritime, sera exigé au moment de la prise de la réservation. L'origine et la destination du transport aérien doivent correspondre à celles de la réservation effectuée auprès de Relais Nordik. Tous les ports seront admissibles sauf pour Rimouski et Kegaska. Pour cette dernière municipalité, les clients pourront choisir le port de Natashquan comme alternative.

Il n'y aura aucun remboursement et aucune modification aux réservations effectuées.

Les autres modalités seront transmises par le service à la clientèle de Relais Nordik inc. lors de la prise de la réservation.

À noter que les bureaux des compagnies aériennes sont ouverts du lundi au vendredi seulement.

Recommandation de la Santé publique

Il est important de rappeler à la clientèle que les déplacements jugés essentiels sont privilégiés actuellement dans le cadre des mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus de la COVID-19. Dans la mesure du possible, il est préférable d'éviter tout déplacement non urgent.

Rappel concernant le transport des marchandises

À la suite du bris du NM Bella Desgagnés en décembre dernier, la STQ rappelle qu'actuellement, les transports supplémentaires ne peuvent être confirmés. Afin de pouvoir profiter du dernier transport par navire prévu, les clients doivent impérativement effectuer les livraisons aux entrepôts de Relais Nordik inc. au plus tard le 15 janvier 2021 pour les marchandises générales et le 18 janvier 2021 pour les marchandises périssables.

La STQ est consciente des désagréments causés par cette situation, mais dans les circonstances actuelles, il n'est pas encore possible de confirmer que des transports supplémentaires pourront être effectués. La STQ travaille en étroite collaboration avec son partenaire Relais Nordik inc. dans ce dossier. Dans l'immédiat, il reste plusieurs éléments à évaluer. La possibilité d'utiliser le NM Nordik Express n'est pas confirmée, il reste des essais en mer à effectuer. Le NM Bella-Desgagnés fonctionne toujours avec un seul moteur et les conditions de navigation, dont l'état des glaces, sont des facteurs qui pourront influencer les décisions dans les prochains jours.

