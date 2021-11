« Nous continuerons à tenir notre promesse d'apporter des solutions révolutionnaires dans les secteurs des technologies financières et des services bancaires. La pandémie a accéléré le rythme auquel les achats sans contact sont devenus une nécessité pour les consommateurs. Notre nouvelle expérience de carte de crédit instantanée apporte la technologie de pointe de Brim à nos partenaires de la plateforme dans ce monde en constante évolution », a déclaré Rasha Katabi, cheffe de la direction et fondatrice de Brim Financial.

L'expérience de carte de crédit instantanée est la toute dernière avancée offerte aux partenaires de Brim. La technologie de plateforme-service évoluée de Brim est une solution bancaire et financière intégrée de bout en bout pouvant être déployée par l'ensemble des banques, des coopératives d'épargne et de crédit, et des partenaires commerciaux. Elle propose des produits innovants par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, ainsi que des capacités de paiement différé et un programme de fidélisation et de récompenses mondial.

« Notre partenariat avec Brim nous permet d'innover en toute simplicité et d'offrir à nos clients des fonctionnalités qui n'existent nulle part ailleurs. Nous sommes ainsi en mesure de leur proposer des produits et des expériences de qualité, sans devoir y allouer de ressources à l'interne. Il s'agit d'un avantage concurrentiel de taille », explique Anthony Danda, vice-président de la gestion de produit chez Canadian Western Bank (CWB), la première banque de l'annexe I au pays à offrir l'approbation instantanée et des cartes numériques à ses nouveaux demandeurs.

Tous les titulaires de cartes de l'écosystème de Brim ont non seulement la possibilité d'effectuer des achats avec leur nouvelle carte instantanément dans les magasins du monde entier et en ligne, mais ils bénéficient également de récompenses accélérées. La plateforme de fidélisation et de récompenses de Brim est intégrée de manière transparente dans tous les produits de carte, établissant un pont bidirectionnel entre les commerçants et les consommateurs, en temps réel.

Brim prévoit élargir son offre pour inclure l'expérience de carte de crédit instantanée à Google Pay sous peu.

Brim a construit une plateforme unique, verticalement intégrée, fournissant une expérience numérique omnicanale de technologie financière en tant que service (B2B) pour les institutions financières, les grandes entreprises et les sociétés de technologies financières partenaires. La plateforme numérique entièrement configurable de Brim fournit des solutions de paiement pour les consommateurs et les entreprises, des cartes de crédit, des solutions intégrées d'achat immédiat et de paiement différé, des services bancaires mobiles et numériques, des programmes de récompenses et de fidélisation, ainsi qu'un engagement client basé sur les habitudes d'achat. Pour en savoir plus, consultez brimfinancial.com.

