HONG KONG, 20 novembre 2023 /CNW/ - Conformément à l'engagement de Toshiba TV à créer des modèles durables offrant une performance sonore et visuelle dynamique, le modèle Z870 se démarque comme un ajout important à son héritage.

La campagne #MakingSoundVisible récemment terminée est allée plus loin que le fait de présenter le modèle Z870 en tant que simple pièce maîtresse de divertissement à domicile. Avec l'appui de producteurs de musique respectés, la campagne a présenté le modèle Z870 non seulement comme un écran, mais comme un gage de qualité sonore de niveau professionnelle. Les interactions dans les médias sociaux au cours de cet événement ont révélé la profondeur exceptionnelle de la clarté audio et visuelle inhérente au dernier modèle.

Doté d'une série de caractéristiques conçues pour plaire aux gens d'aujourd'hui, le téléviseur Toshiba Z870 a tout pour réussir. La technologie mini-DEL est une offre distinctive du téléviseur Toshiba Z870, qui fournit un son profond et des images vives pour que l'expérience de création musicale soit optimale.

La technologie Dolby Atmos est intégrée, fournissant une brillance sonore et donc une expérience sonore tridimensionnelle. Chaque note est aussi puissante et excitante que le veulent les producteurs. Le tout est complété par le système de haut-parleurs de graves REGZA Bass Woofer Pro, conçu pour enrichir la musique avec des basses profondes, vous emmenant au cœur des concerts en direct, où le rythme résonne dans la foule.

Derrière le spectaculaire rendu audio du modèle Z870 se trouve le REGZA Engine ZRi, un système alimenté par l'IA qui optimise chaque décibel pour une expérience immersive.

Comme ses prédécesseurs bien reçus, le modèle Z870 est équipé de la technologie Quantum Dot Color, qui permet d'obtenir un milliard de nuances de couleurs précises pour faire de chaque image une scène réaliste. La technologie de gradation locale à matrice complète PRO offre un contraste remarquable, et la certification IMAX Enhanced fait passer les éléments visuels à un niveau supérieur, assurant une qualité d'image de pointe pour l'aspect cinématographique.

Au-delà de la campagne #MakingSoundVisible, le nouveau modèle Z870 de Toshiba TV orchestre une fusion sensorielle complète du son et des éléments visuels, offrant une expérience immersive adaptée au plaisir de la musique et rehaussant le monde du divertissement à la maison.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte plus de 70 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

