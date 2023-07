BRIGHTSOURCE ENERGY, INC. procède à la restructuration par scission de ses activités de production d'énergie renouvelable et de gestion du stockage sur batteries établies en Israël

New BrightSource LTD, une entreprise israélienne appartenant aux membres de la direction et aux employés, a acquis les activités à l'étranger et la propriété intellectuelle de BrightSource Energy, Inc.

HOUSTON, 13 juillet 2023 /CNW/ - BrightSource Energy, Inc. (« BSE »), le premier fournisseur mondial de technologie d'énergie solaire thermique concentrée (ESC), annonce la restructuration par scission de ses filiales israéliennes, britanniques et sud-africaines. Par conséquent, ces filiales formeront New BrightSource Energy LTD (« New BrightSource »), un nouveau groupe d'entreprises dirigé par Izik Kirshenbaum et l'équipe de direction israélienne et britannique.

BSE, maintenant rebaptisé Kelvin Energy Inc. (« KE »), devient un actionnaire minoritaire de New BrightSource.

« Cette transaction, effectuée par l'entreprise New BrightSource sans endettement et son équipe de gestion et de technologie de calibre mondial, offre la meilleure occasion de créer une synergie entre notre technologie d'énergie solaire thermique concentrée et les marchés émergents de gestion de l'énergie », a déclaré David Ramm, chef de la direction de BSE.

À la suite de cette scission, New BrightSource cherchera à percer le marché avec ses solutions d'énergie renouvelable, de gestion du stockage sur batteries et de réseau intelligent fondées sur l'intelligence artificielle.

Le portefeuille de technologies de New BrightSource sert de base à de nouvelles technologies qui seront élaborées en fonction d'une connaissance approfondie de la gestion de l'énergie distribuée. Par l'intermédiaire de ses filiales nouvellement acquises, New BrightSource continuera également de fournir la technologie ESC, y compris des services de projet et de soutien aux projets de BSE en cours en Israël, à Dubaï et en Afrique du Sud.

« Nous nous réjouissons à l'idée de jouer un rôle de premier plan dans la résolution des défis touchant la décarbonisation mondiale et de fournir un environnement durable pour les prochaines générations », a déclaré Izik Kirshenbaum, qui agira à titre de président du conseil et chef de la direction de New BrightSource. « J'ai la chance et l'honneur de diriger la formidable équipe de New BrightSource, avec ses technologies révolutionnaires de gestion intelligente de l'énergie pour les marchés émergents dynamiques du réseau intelligent de l'énergie renouvelable. »

Kelvin Energy Inc., qui maintient sa participation dans le projet d'Ivanpah, en Californie, continuera de fournir des services de conseil technique au projet et pourrait profiter occasions d'affaires liées à l'énergie solaire thermique concentrée aux États-Unis et au Canada.

« Nous avons examiné de nombreuses solutions de rechange stratégiques au cours des dernières années, et cette scission constitue la meilleure voie à suivre pour explorer de nouvelles possibilités dans le domaine de l'énergie solaire thermique concentrée tout en maximisant la valeur potentielle pour les intervenants actuels de KE », a déclaré Troy Taylor, vice-président de BSE.

Personnes-ressources :

BrightSource Energy, Inc/Kelvin Energy, Inc.

David Ramm, chef de la direction

New BrightSource Energy LTD

Izik Kirshenbaum, chef de la direction

SOURCE Kelvin Energy Inc.