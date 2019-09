Bridor, qui fête son 35e anniversaire, investit 200 millions de dollars dans ses sites de production de Boucherville (Canada) et Vineland (É.-U.)

Cette nouvelle annonce vient consolider la position de leader de la boulangerie industrielle que Bridor a su bâtir au cours de ses 35 ans d'existence en Amérique du Nord. « Dans un secteur hautement compétitif, Bridor n'a cessé d'innover d'année en année pour assurer sa croissance soutenue et son leadership et continuer à doubler son chiffre d'affaires tous les 5 ans , a déclaré Philippe Morin, directeur général de Bridor. Présents sur tous les continents, nous souhaitons continuer à partager notre savoir-faire de maître boulanger au plus grand nombre, et à faire bénéficier nos clients du meilleur de la boulangerie. »

L'Amérique du Nord est un marché essentiel pour permettre à Bridor de franchir le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, annoncé pour 2021.

L'annonce de l'investissement a été faite lors des célébrations du 35e anniversaire de Bridor en Amérique du Nord, ce lundi 30 septembre, en présence du président fondateur, Louis Le Duff, du Député de Terrebonne et ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, de la Députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, de l'ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, de la consule générale de France à Montréal, Sophie Lagoutte, du maire de Boucherville, Jean Martel, ainsi que de nombreux partenaires d'affaires qui se sont déplacés pour l'occasion.

« Plus que jamais, le gouvernement du Québec vise à accueillir et à encourager les entreprises étrangères qui participent à la croissance économique de toute la province. Depuis 35 ans, Bridor contribue à faire de la Montérégie un acteur majeur de l'agroalimentaire au Québec. C'est une fierté pour le Québec de pouvoir compter sur une entreprise de cette envergure. C'est pourquoi nous appuyons son projet d'investissement, qui lui permettra de poursuivre son expansion ici comme à l'international », a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Je souhaite le meilleur des succès à Bridor et je me réjouis de la visite au Québec de la 20e mission d'entreprises de Bretagne. L'augmentation des relations économiques entre la France et le Québec est une priorité du Premier ministre François Legault. L'importante délégation d'entreprises de Bretagne au Québec contribue de façon significative à atteindre cet objectif », a ajouté Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Bridor emploie plus de 800 personnes, dont 600 au Canada et 200 aux États-Unis. L'usine de Boucherville détient d'ailleurs l'expertise unique d'un centre de recherche et développement interne qui compte une quinzaine de boulangers chevronnés et expérimentés. Parmi sa main-d'œuvre qualifiée, 30 experts en assurance de la qualité veillent quotidiennement à offrir à sa clientèle un produit de la meilleure qualité et répondant aux exigences les plus strictes de sécurité alimentaire. C'est donc dans un contexte d'excellence que sont livrés chaque jour près de 700 types de produits signés Bridor au Canada et aux États-Unis.

« Le succès de Bridor réside dans la qualité de sa main-d'œuvre, dans son sens de l'innovation et dans sa technologie industrielle de fine pointe, a affirmé Louis Le Duff, président fondateur du Groupe Le Duff et de Bridor. Ces atouts permettent d'offrir un produit de la plus haute qualité répondant parfaitement aux besoins des clients locaux et internationaux. » Cette annonce traduit les fortes ambitions du Groupe en Amérique du Nord, où il réalise 1 milliard de dollars de ventes et où Bridor prévoit une croissance annuelle de 25 %.

« Cette nouvelle est d'autant plus réjouissante que cette croissance nous permet d'entretenir des relations solides et durables avec nos partenaires d'affaires et économiques locaux, a souligné Pascale Closson-Duquette, vice-présidente et porte-parole de Bridor en Amérique du Nord. Notre santé financière nous permet de demeurer un employeur de taille sur la Rive-Sud de Montréal, dans un emplacement stratégique situé à 15 minutes de Montréal. »

Il est à noter que le projet de l'usine de Boucherville s'inscrit dans une stratégie de développement globale de Bridor en Amérique du Nord et dans le monde. Ainsi, des investissements seront réalisés en parallèle aux États-Unis sur le site de Bridor à Vineland au New Jersey.

À propos de Bridor

Entreprise manufacturière en transformation alimentaire, Bridor exploite des boulangeries industrielles au Canada et aux États-Unis et commercialise les marques Bridor et Au Pain Doré. Elle dessert d'importants distributeurs, des chaînes d'alimentation, des restaurants et des hôtels, autant au Canada qu'aux États-Unis. Novatrice, la société détient un service interne de recherche et développement et compte plus de 800 employés dans ses quatre installations en Amérique du Nord, dont plus de 600 au Canada. Bridor fait partie du groupe familial Le Duff, qui compte un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, près de 1 800 restaurants dans le monde et 35 000 collaborateurs.

SOURCE Bridor

Renseignements: Katherine Miller-Rowan, Exacto Communications, Tél. : 514 273-3793 poste 227, Cell. : 514 825-9828, Courriel : krowan@exacto.ca

