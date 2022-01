Mme Johnson apporte à CSafe plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du marketing en amont et en aval, ayant dirigé de multiples équipes de marketing à l'échelle mondiale pour des organisations de premier plan dans le domaine de la biopharmacie et des sciences de la vie. Dans ce rôle fraîchement créé, elle dirigera la stratégie de marketing mondial intégré de CSafe, comprenant le développement de la marque mondiale et le positionnement du portefeuille, le leadership éclairé, la génération de demande omnicanale et la mise en place d'une expérience client numérique améliorée.

La création de ce rôle a été motivée par la stratégie dynamique à long terme de CSafe. L'entreprise a connu une croissance solide et constante d'une année à l'autre et a augmenté sa part du marché de la chaîne du froid pharmaceutique, qui connaît une croissance rapide. En décembre, CSafe a conclu l'acquisition de Softbox Solutions, un chef de file dans le domaine des solutions d'expédition passive. L'entreprise conjointe possède la gamme de solutions d'expédition thermique la plus complète sur le marché.

« Notre croissance rapide, combinée à notre récente acquisition de Softbox, a rendu nécessaire l'ajout d'une responsable marketing très expérimentée pour nous aider à atteindre le prochain niveau de leadership sur le marché », a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe, concernant la décision d'ajouter ce nouveau rôle.

« Ayant mis sur pied et dirigé plusieurs organisations de marketing de classe mondiale, Bridget a acquis une expérience considérable dans les secteurs pharmaceutiques et des sciences de la vie, a ajouté M. Schafer. Son expertise en matière de stratégie, d'image de marque et de génération de demande constitue une combinaison parfaite pour permettre à CSafe d'aller de l'avant. »

Avant de se joindre à CSafe Global, Mme Johnson a occupé des postes de direction en marketing mondial chez Thermo Fisher Scientific, Covance Laboratories et Baxter International. Dans le cadre de son dernier poste de vice-présidente du marketing mondial chez Metabolon, elle était responsable du portefeuille et du marketing de produits, de la production de la demande et de la gestion de la réputation à l'échelle mondiale. Mme Johnson est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern et d'un baccalauréat en journalisme de l'Université Marquette.

« CSafe et l'industrie de la chaîne du froid ont un énorme potentiel de croissance, a déclaré Mme Johnson. C'est très stimulant de rejoindre l'entreprise à ce moment-ci et de contribuer à faire une différence. »

Personne-ressource pour les médias :

Lori Conaway

Communications marketing mondiales

+1 (405) 633-2344

[email protected]

À propos de CSafe Global

CSafe Global fournit des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. CSafe, une entreprise novatrice dans l'industrie, fournit des prévisions de locations fondées sur l'intelligence artificielle afin d'assurer la disponibilité des conteneurs actifs et la visibilité des envois en temps réel pour que les clients puissent surveiller les envois et intervenir pour conserver une charge utile si nécessaire. CSafe propose des programmes de pointe d'entretien et de réutilisation des conteneurs actifs et passifs qui offrent un rendement de produit supérieur et sont conformes aux objectifs de développement durable des clients. Misant sur une présence dans 150 pays, un soutien offert jour et nuit et une disponibilité complète de conteneurs, CSafe est bien placé pour être le partenaire de choix de la chaîne frigorifique. csafeglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1730985/BridgetJohnson.jpg

SOURCE CSafe Global