Trois autres promotions annoncées au sein de l'équipe de direction du bureau

TORONTO, le 29 mars 2023 /CNW/ - Martin Daraiche, président du Cabinet de relations publiques NATIONAL, annonce la nomination de Brian Pearl au poste d'associé directeur du bureau de Toronto, en plus de ses fonctions de responsable de la pratique en Communication corporative et Marchés des capitaux. Dans la foulée de sa nomination, Brian Pearl a aussi annoncé la promotion de trois collègues dans l'équipe de direction : Jennifer McCormack devient vice-présidente et chef de pratique, Santé; Anne Yourt, vice-présidente principale, Services clients; et Meaghan Beech ajoute la fonction de chef de cabinet à son poste de directrice principale.

Martin Daraiche, président du Cabinet de relations publiques NATIONAL (à droite), a nommé Brian Pearl associé directeur de NATIONAL Toronto (au centre), qui a promu (de gauche à droite) Anne Yourt, vice-présidente principale, Services clients; Jennifer McCormack, vice-présidente et chef de pratique, Santé; et Meaghan Beech chef de cabinet et directrice principale. (Groupe CNW/Cabinet de relations publiques NATIONAL)

« Depuis son arrivée chez NATIONAL en juin dernier, Brian s'est révélé un joueur d'équipe, un conseiller aguerri passionné et un gestionnaire rigoureux. Expert en communication financière, il a rapidement développé une relation de confiance avec nos clients et fait preuve un leadership positif et motivant pour nos collègues, tout en établissant des liens solides à travers le réseau de la Firme partout au Canada », déclare Martin Daraiche, président de NATIONAL.

« En seulement dix mois, j'ai appris à connaitre et à apprécier NATIONAL, son équipe et ses clients. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer au développement de cette firme d'exception avec un plan de croissance qui offrira de nouvelles opportunités tant pour notre équipe remarquable, que pour nos clients actuels et futurs », ajoute Brian Pearl. « Je suis heureux d'annoncer comme première décision la promotion de trois talents formidables de la Firme. Jennifer McCormack, Anne Yourt et Meaghan Beech partagent un engagement envers l'excellence et une approche collaborative qui font partie intégrante de la culture de NATIONAL. »

À propos de Brian Pearl

Promu aujourd'hui associé directeur de NATIONAL à Toronto, Brian Pearl s'est joint à NATIONAL en juin 2022 à titre de vice-président et chef de pratique, Marchés des capitaux du bureau de Toronto.

Au cours de sa carrière, Brian est devenu un cadre et un consultant chevronné, qu'il s'agisse de conseiller sur des questions commerciales complexes, d'être le principal contact des investisseurs ou de diriger des activités de fusion et d'acquisition.

Au cours deux dernière décennies, Brian a développé une approche collaborative, entrepreneuriale et axée sur le client. Il a siégé au conseil d'administration de trois entreprises canadiennes à croissance rapide et a agi à titre de conseiller stratégique auprès de nombreuses entreprises en démarrage sur le marché canadien.

Grâce à sa vaste expérience opérationnelle et ses relations de confiance au sein de la communauté d'affaires, Brian offre des conseils éclairés et très recherchés. Brian travaille avec les clients de NATIONAL pour les aider à résoudre leurs défis d'affaires, à Toronto et travers le pays.

Les réalisations de Brian ont été reconnues par un prix Top 40 Under 40 en 2015; il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Bishop's et d'un titre de parajuriste du Barreau du Haut-Canada.

À propos du Cabinet de relation publiques NATIONAL

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL offre des solutions de communication créatives capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Nous réunissons une équipe de 300 professionnels chevronnés, qui s'engagent à aider les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs à comprendre leurs défis et leurs opportunités et à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Depuis 46 ans, NATIONAL est au cœur des enjeux et des industries qui comptent, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme‐conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint‐Jean.

NATIONAL est une société d'AVENIR GLOBAL, la plus importante firme de communication mondiale de propriété canadienne, qui se classe parmi les 20 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez‐nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE Cabinet de relations publiques NATIONAL

Renseignements: Gal Wilder, [email protected], + 1 416.602.4092