Cette piste a été produite par Narada Michael Walden, le producteur lauréat d'un Grammy Award de Whitney Houston, Aretha Franklin, George Michael et bien d'autres.

« Brian suit les traces des grands, Sinatra, Tom Jones et bien d'autres », a déclaré M. Walden dans une vidéo publiée sur YouTube.

M. Evans a reçu plus de 500 millions de vues de sa version de « New York, New York » sur TikTok. Plus de 13 000 utilisateurs ont utilisé sa chanson pour la piste.

« Cela prouve simplement que le succès ne dépend pas de l'âge qu'on a. Tous ceux qui connaissent Brian savent qu'il fait cela depuis des années, et le fait qu'il ait décidé de nous permettre enfin de distribuer sa chanson originale, « I'm A Traveler », ne nous surprend pas en raison de son succès », a déclaré M. Stenger.

La mère de M. Evans est morte une semaine après qu'il ait terminé son album, à la suite d'une opération au genou. M. Evans n'a jamais diffusé le matériel qu'il a enregistré avec M. Walden, à l'exception de la chanson à succès « At Fenway », qui met en vedette William Shatner et dont le vidéoclip a dépassé les 10 millions de vues sur YouTube.

« Nous sommes reconnaissants », déclare M. Walden, qui a produit la bande originale la plus vendue de tous les temps, « The Bodyguard », pour Whitney Houston, aux côtés du légendaire producteur David Foster.

M. Evans est sur Twitter sous le pseudonyme @croon1, et l'adresse de son site Web est www.brianevans.com

« Brian est le troisième chanteur le plus téléchargé dans la catégorie de la musique contemporaine pour adultes par PlayMPE, le chef de file de la distribution de chansons aux stations de radio du monde entier », déclare M. Stenger.

La semaine dernière, M. Evans a également lancé la chanson « Blue Bayou », également produite par M. Walden.

« Il y a 11 pistes sur cet album que Brian ne voulait pas qu'on sorte. Maintenant, nous pouvons enfin le faire, et le premier simple a débuté à la troisième place. Il est le meilleur dans ce qu'il fait. »

