NEW YORK et MIAMI et BUENOS AIRES, Argentine, 20 septembre 2024 /CNW/ - Bresh s'associe à Carroll Street Capital pour lancer Bresh Global, une plateforme de médias internationaux et d'événements en direct de marque. Bresh Global accélérera la croissance de Bresh dans les secteurs de la musique et du divertissement, élargissant sa présence dans les marchés clés du monde entier tout en continuant d'offrir des expériences en direct inoubliables.

Bresh s’associe à Carroll Street Capital pour lancer Bresh Global, une plateforme de médias internationaux et d’événements en direct de marque. (PRNewsfoto/Carroll Street Capital) Bresh (PRNewsfoto/Carroll Street Capital)

Bresh Global établira son siège social à Miami et exploitera d'autres bureaux à Los Angeles et à Madrid, positionnant ainsi l'entreprise pour une croissance importante et de nouveaux partenariats aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine.

« Chez Bresh Global, notre mission est de créer des liens humains grâce au divertissement et aux expériences collectives, a déclaré Jaime James, fondateur de Bresh. Dans un monde où les interactions numériques sont de plus en plus omniprésentes, les événements en direct ont le pouvoir unique de rassembler les gens et de transcender les cultures. Le but de cette expansion est de créer des moments qui apportent de la joie à de nouveaux auditoires à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de permettre à Bresh d'atteindre de nouveaux sommets, a déclaré Eduardo García Fernández, cofondateur et associé directeur de Carroll Street Capital et président du CA de Bresh Global. Ce partenariat donne des ressources supplémentaires à Bresh pour accélérer sa croissance et introduire de nouveaux secteurs verticaux et formats dans le monde entier. »

Misant sur de nouveaux capitaux et des partenariats stratégiques avec l'industrie, Bresh Global est en bonne position pour sa croissance et son succès continu.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Jose Zamora, [email protected]

À propos de Bresh et Bresh Global

BRESH, la plus belle fête au monde, est une entreprise de divertissement profondément enracinée dans la culture latine, où le bonheur est un objectif commun. Depuis sa création en 2016, Bresh est devenu un phénomène qui enchante les jeunes amateurs du monde entier. Parmi les favorites de la communauté créative, Bresh attire des millions d'amateurs dans le cadre de ses plus de 500 événements annuels (y compris des apparitions à des festivals légendaires comme Coachella, Lollapalooza et Tomorrowland), dans plus de 100 villes et 20 pays. Bresh Global s'appuie sur ce succès pour prendre de l'expansion dans de nouveaux secteurs verticaux, formats et marchés afin d'offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs du monde entier.

À propos de Carroll Street Capital

Carroll Street Capital est une société de placement établie à New York qui se spécialise dans les médias et le divertissement. Grâce à sa vaste expertise de l'industrie, Carroll Street Capital s'associe à des exploitants et à des équipes de gestion pour bâtir des entreprises mondiales durables, en tirant parti de ses vastes réseaux et de ses relations avec l'industrie pour stimuler la croissance et créer de la valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510176/Carroll_Street_Capital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510051/4922078/Carroll_Street_Blue_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510052/4922079/BRESH_Classic_Rosa_Logo.jpg

SOURCE Carroll Street Capital