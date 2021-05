Braxia Scientific ouvre la première clinique de traitement par la kétamine au Québec en partenariat avec Neurothérapie Montréal, une clinique spécialisée dans le traitement des affections neurologiques chez l'enfant et l'adulte

Au Québec, environ 20 % de la population, soit une personne sur cinq, souffrira de maladie mentale au cours de sa vie, et la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre d'adultes qui présentent des symptômes de dépression majeure.





Cette coentreprise a mis sur pied la première clinique privée au Québec pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de services de santé mentale et de traitements de pointe accessibles et de grande qualité pour la dépression, le suicide et d'autres troubles de santé mentale, y compris l'accès à des traitements à action rapide comme la kétamine par voie intraveineuse.





Fondée en 2014, Neurothérapie Montréal donne accès à un vaste réseau de médecins au Québec, dont plus de 1 200 psychiatres.





La vaste clientèle établie de Neurothérapie Montréal comprend des patients ayant reçu un diagnostic d'affection neurologique comme l'anxiété, la dépression, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA), les traumatismes cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la douleur chronique, les troubles vestibulaires et les troubles du sommeil.





La clinique de Braxia est située dans une installation multidisciplinaire de pointe d'une superficie de 14 000 pieds carrés. Il s'agit de la quatrième clinique de Braxia au Canada , ce qui permet à l'entreprise d'élargir ses activités à l'échelle nationale.

TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Braxia Scientific Corp. (la « Société ») (CSE : BRAX) (FWB : 496) (OTCQB : BRAXF) est heureuse de fournir de plus amples renseignements sur l'entente de coentreprise avec le Centre Neurothérapie Montréal récemment divulguée afin de répondre aux besoins croissants et non satisfaits de la population du Québec en matière de services de santé mentale avancés, accessibles et de grande qualité pour les patients atteints de dépression ou d'autres troubles de santé mentale et les personnes à risque de suicide.

Cela marque l'ouverture de la quatrième clinique de la Société au Canada, sous la direction de sa filiale en propriété exclusive, Centre d'excellence canadien de traitement rapide inc. (« CECTR »), exerçant ses activités sous le nom de Braxia Health. Braxia Health sera la première à offrir aux patients de nouveaux traitements par la kétamine, y compris un traitement par intraveineuse, dans une clinique privée au Québec.

« Au Québec, une personne sur cinq a reçu ou recevra un diagnostic de maladie mentale, et ce segment de population en pleine croissance est actuellement sous-desservi », a déclaré Marcel Mazaltarim, directeur de clinique, Neurothérapie Montréal. « Au cours des 14 dernières années, nous avons développé et élargi notre plateforme pour offrir de multiples services afin de mieux répondre aux besoins des patients, notamment concernant les lésions au cerveau qui entraînent souvent des problèmes de santé mentale comme la dépression majeure. Nous investissons dans l'accès à de nouvelles ressources et à une technologie et une expertise de pointe, comme le nouveau traitement par la kétamine en partenariat avec Braxia Health, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients et de vraiment faire une différence dans leur qualité de vie. »

La nouvelle clinique est située dans l'installation de 14 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie de Neurothérapie Montréal, qui offre des services de santé mentale et de réadaptation de premier plan, plus précisément des solutions basées sur les neurosciences pour les enfants et les adultes utilisant les technologies de neuromodulation et de neuroscience les plus récentes. Le centre est dirigé par des psychiatres, des infirmières et d'autres professionnels de la santé qui fournissent des traitements aux patients ayant reçu un diagnostic de troubles neurologiques qui entraînent également une dépression majeure et plusieurs troubles de l'humeur, ce qui en fait des candidats potentiels pour le nouveau traitement par la kétamine.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous joindre à Neurothérapie Montréal, d'élargir notre empreinte de recherche clinique, mais surtout, d'avoir la capacité d'atteindre un plus grand nombre de patients chez qui l'on a diagnostiqué une dépression et d'autres troubles mentaux afin d'offrir des traitements à action rapide, y compris le traitement par la kétamine par voie intraveineuse », a déclaré M. Roger McIntyre, directeur général de Braxia Scientific. « Depuis l'ouverture de nos cliniques il y a moins de trois ans, nous avons administré plus de 3 000 perfusions de kétamine par voie intraveineuse et plus de 60 traitements de kétamine intranasale. Grâce aux cliniques de Braxia Health, ces traitements ont démontré des effets à action rapide très importants pour les patients atteints de dépression. Nous sommes la première clinique ayant été autorisée à administrer de la kétamine au Canada et le seul centre communautaire qui administre de la kétamine IV, et bon nombre de nos patients souffrant de dépression débilitante et ayant des pensées suicidaires ont ressenti un soulagement important. »

La clinique sera exploitée en coentreprise et détenue en parts égales par la Société et le Centre Neurothérapie Montréal. Les modalités de la coentreprise sont reflétées dans une liste de conditions exécutoires signée par les parties, mais elles sont assujetties à la signature d'une entente définitive de coentreprise reflétant la liste de conditions et contenant d'autres dispositions habituelles.

À propos de la thérapie par la kétamine et l'eskétamine

La kétamine est un psychédélique dissociatif qui a des effets uniques sur le corps et l'esprit. Elle a un profil d'innocuité favorable et est utilisée légalement comme anesthésique depuis les années 1970. Une série d'études réalisées au début des années 2000 ont confirmé l'efficacité de la kétamine comme antidépresseur, et elle est maintenant utilisée au Canada comme traitement prescrit par le médecin et non indiqué sur l'étiquette pour la dépression résistante aux traitements. En mars 2019, la FDA des États-Unis a approuvé un traitement par vaporisateur nasal à base de kétamine (c.-à-d. l'eskétamine) contre la dépression. En mai 2020, le traitement par vaporisateur nasal a été approuvé par Santé Canada. En août 2020, la FDA a approuvé un vaporisateur nasal à base d'eskétamine pour le traitement de la dépression avec idées suicidaires.

De plus, la kétamine et l'eskétamine sont les premiers antidépresseurs à action rapide qui ont démontré leur capacité à améliorer considérablement les symptômes de dépression en 24 heures. Ces deux traitements représentent les premiers traitements de la dépression dont le mécanisme d'action est différent de celui des antidépresseurs disponibles depuis 70 ans. En plus d'être très efficaces, ils donnent de bons résultats chez les personnes atteintes de dépression qui ne répondent pas aux antidépresseurs conventionnels.

« Les essais cliniques répétés et les méta-analyses ont démontré que les traitements à la kétamine donnaient lieu à une réduction rapide de la dépression et des pensées suicidaires », a déclaré le Dr Joshua Rosenblat, directeur médical, Braxia Health (CECTR). « Nous commençons à avoir des résultats préliminaires prometteurs pour d'autres troubles psychiatriques, comme le trouble de stress post-traumatique, le trouble obsessionnel compulsif et les troubles liés à la consommation de substances. »

À propos de Braxia Health (Centre d'excellence canadien de traitement rapide)

Braxia Health, qui a ouvert ses portes en 2018, est un réseau d'établissements multidisciplinaires de recherche clinique spécialisée qui propose des traitements à action rapide pour la dépression, comme la kétamine par voie intraveineuse et l'eskétamine en vaporisateur nasal. La thérapie vise à aider les patients chez qui l'on a diagnostiqué des problèmes résistants au traitement, comme un trouble dépressif majeur ou un trouble bipolaire.

Les patients qui souhaitent recevoir un traitement peuvent être aiguillés vers l'une des quatre cliniques du CECTR de Braxia Health par leur médecin de famille, un psychiatre ou une infirmière praticienne. La nouvelle clinique de Montréal, au Québec, est située à Ville Mont-Royal (clinique du CECTR) : 514-481-7867.

Les cliniques de CECTR de l'Ontario sont situées à Ottawa, à Toronto et à Mississauga. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web du CECTR à l'adresse https://www.crtce.com/fr.

À propos de Braxia Scientific Corp.

Braxia Scientific est une entreprise de solutions médicales axées sur la recherche qui vise à réduire le fardeau morbide des troubles mentaux d'origine cérébrale, comme le trouble dépressif majeur, entre autres. Braxia Scientific se concentre principalement sur (i) la possession et l'exploitation de cliniques multidisciplinaires offrant des traitements pour les troubles de santé mentale et (ii) les activités de recherche liées à la découverte et à la commercialisation de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes d'administration. La société élabore des dérivés de la kétamine et de la psilocybine et d'autres produits psychédéliques à l'aide de sa plateforme de développement de la propriété intellectuelle. Braxia Scientific, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, le Centre d'excellence canadien de traitement rapide, exploite actuellement des cliniques communautaires multidisciplinaires qui offrent des traitements rapides pour la dépression à Mississauga, Toronto, Ottawa et Montréal.

