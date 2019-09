Bravo aux lauréates - prix Réalisations Les Affaires et prix Impact féminin Grande entreprise

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Lors du 19e gala Prix Femmes d'affaires du Québec, madame Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Management, recevra le prix Réalisations Les Affaires alors qu'Investissement Québec décernera à la Banque de développement du Canada le prix Impact féminin grande entreprise.

Initiative unique du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) depuis 2001, les Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ) honorent à son gala annuel des entrepreneures, cadres, dirigeantes et professionnelles qui traduisent l'excellence au féminin. Soulignons que la remise de prix est sous la coprésidence d'honneur de M. Éric Bédard, associé directeur, Région du Québec chez Fasken et de madame Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Prix Réalisations

Octroyé annuellement, le prix Réalisations Les Affaires honore une Québécoise reconnue pour sa carrière exceptionnelle, ses réalisations éloquentes, son engagement et son rayonnement ici et à l'international.

Leader en finance et femme d'affaires déterminée et visionnaire, l'ingénieure Andrée-Lise Méthot a contribué à la création d'un écosystème propice au développement des technologies propres au Québec, au Canada et à l'international. Soulignons qu'elle a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le titre d'officière de l'Ordre national du Québec. Fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Management, un investisseur d'impact et la plus importante plateforme privée d'investissement en technologies propres au Canada qui gère cinq fonds aux actifs s'élevant à près de 500 M$, elle a également fondé et cofondé plusieurs organisations. Ardente supporter des femmes en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et finance, elle préside le chapitre Québec du Billion Dollar Fund for Women.

Prix Impact féminin grande entreprise

Quant au prix Impact féminin grande entreprise (IFGE), il reconnaît depuis cinq ans la contribution exceptionnelle d'une grande entreprise publique ou privée au succès des femmes-chefs d'entreprises membres du programme Développement économique Féminin.

Comprenant ce que signifie être propriétaire d'entreprise, la Banque de développement du Canada (BDC) se définit fièrement comme LA banque des entrepreneurs. En ce sens, elle priorise concrètement le soutien financier et non financier aux femmes entrepreneures à toutes les étapes de leur parcours. Soulignons quelques récentes initiatives bien ciblées -- équipe de conseillers régionaux à leurs besoins spécifiques, prêts de 570 M$ accordés en 2019 à des entreprises détenues majoritairement par des femmes et appui de 200 M$ aux femmes en technologie. Sachant que les programmes de diversification des fournisseurs donnent aux entreprises dirigées par des femmes la possibilité de croître rapidement et d'accéder à de nouveaux marchés, BDC est convaincue des bienfaits du programme Développement économique Féminin auquel elle collabore activement.

Outre les remises de prix à madame Méthot et à BDC, les 30 finalistes des concours PFAQ et PDEF seront honorées et les lauréates des 10 catégories seront connues au gala de remise des prix.

Gala : 5 novembre 2019, Palais des congrès de Montréal | Cocktail : 17 h 30 | Dîner et remise de prix : 18 h 30

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec contribue depuis 38 ans au leadership féminin, au développement économique et à l'épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des femmes en facilitant leur accès aux marchés et en créant des relations d'affaires et humaines durables.

Pour plus d'information sur les Prix et le gala : www.prix.rfaq.com et www.def.rfaq.ca.

