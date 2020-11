Bravo aux lauréates du 20e concours Prix Femmes d'affaires du Québec !

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le 20e anniversaire d'un événement hautement reconnu, ça se fête! Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec, en collaboration avec Desjardins, EY, le Gouvernement du Québec, Nelly De Vuyst et VIA Rail Canada présentait ce soir son gala annuel Prix Femmes d'affaires du Québec. Devant un parterre virtuellement composé de femmes et d'hommes d'affaires présents pour les ovationner, les 33 finalistes ont été honorées et les 11 lauréates ont été dévoilées.

Tenu sous la coprésidence d'honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et Mme Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente des Hôtels Germain, cet événement de réseautage unique au Québec honore des femmes d'excellence qui s'affirment, inspirent et propulsent les membres des secteurs sociaux et économiques.

Soulignons que les dossiers de Québécoises de toutes les régions ont été étudiés par un comité, puis un jury de sélection présidé par Mme Françoise Bertrand, administratrice de sociétés et présidente du conseil de VIA Rail Canada; parmi les 33 dossiers de finalistes retenus, le jury a choisi une lauréate par catégorie.

Voici les 11 lauréates du concours Prix Femmes d'affaires du Québec 2020 nommées lors du gala :

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif -- Prix Fasken

Sylvie Rochette Région de Montréal Directrice générale et cofondatrice

Regroupement Partage





Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic -- Prix Cascades

Luce Julien Région de Montréal Directrice générale de l'information

Radio-Canada





Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée -- Prix Investissement Québec

Stéphanie Trudeau Région de Montréal Vice-présidente exécutive - Québec

Énergir





Bénévole fortement engagée -- Prix Nelly De Vuyst

Gyslaine Samson Saulnier Région de Lanaudière Consultante, formatrice et conférencière

GSS Conseil





Nouvelle entrepreneure -- Prix Fonds de solidarité FTQ

Erica Lebrun-Gauvin Région de Montréal Présidente et cofondatrice

Mme L'Ovary





Entrepreneure active à l'international --Prix Exportation et développement Canada

Natacha Mignon Région de Montréal Associée

Immetis Services Juridiques





Entrepreneure, petite entreprise -- Prix Gouvernement du Québec

Sara Lamothe Région de Montréal Présidente

L'ASSOCIÉ, Gestionnaire d'associations et d'événements





Entrepreneure, moyenne entreprise - Prix Banque de développement du Canada

Catherine Privé Région de Montréal Présidente et chef de la direction

Alia Conseil





Entrepreneure, grande entreprise -- Prix Demers Beaulne

Judith Fetzer Région de Montréal Présidente et cofondatrice

Cook it





Entreprise à propriété féminine certifiée -- Prix IG GESTION DE PATRIMOINE, Anik Lehouiller

Marie-Gabrielle Lamoureux Région des Laurentides Présidente et propriétaire

Héloïse Laboratoire





Coup de Cœur Desjardins COVID-19 - Prix Desjardins

Judith Fetzer Région de Montréal Présidente et cofondatrice

Cook it



De plus, Les Affaires décerne le prix Réalisations à Mme Michèle Thibodeau-Deguire, présidente honoraire, Conseil d'administration de Polytechnique Montréal. Première femme diplômée en génie civil de Polytechnique Montréal (1963), elle est la première femme déléguée générale du Québec à l'étranger et une leader reconnue en philanthropie. Sa brillante carrière a certes inspiré les femmes dans leur choix professionnel. Détentrice de plusieurs distinctions honorifiques, dont un doctorat honoris causa des quatre établissements universitaires de Montréal, elle est également membre de l'Ordre du Canada, Chevalier de l'Ordre national du Québec et Fellow de l'Académie canadienne du Génie.

Enfin, EY remet le prix Impact féminin Grande entreprise à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Convaincue que la diversité est un véritable levier de performance et de progrès, la Caisse déploie et appuie les projets innovants pour accroître la présence des femmes en finance et en investissement et comme propriétaires d'entreprises. Mentionnons deux projets concrets, la plateforme RFAQ + qui permet aux entrepreneures de promouvoir leurs produits et services. Et l'initiative Cheffe de file composée de 75 entrepreneures au chiffre d'affaires situé entre 5 M$ et 20 M$ qu'elle aide à saisir les leviers de croissance à leur portée.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Depuis 39 ans, la raison d'être du Réseau des Femmes d'affaires du Québec est d'offrir aux femmes les moyens de leurs aspirations. Pour ce faire, il met en place des stratégies concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, afin de développer l'économie au féminin et créer plus de richesse.

