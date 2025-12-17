MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Brasswater, une firme privée de premier plan spécialisée en investissement et développement immobilier, annonce aujourd'hui avoir complété l'acquisition du village commercial du Mont-Tremblant, l'une des destinations touristiques quatre saisons les plus emblématiques et les plus fréquentées au Canada.

Vue aérienne du village de Tremblant (Groupe CNW/Brasswater Inc.)

Le village commercial du Mont-Tremblant totalise environ 135 600 pieds carrés d'espaces commerciaux piétonniers de style européen, situés directement au pied de la montagne. Il regroupe un éventail soigneusement sélectionné de marques nationales, de restaurants de destination et de services essentiels, et est pleinement intégré au complexe du Mont-Tremblant, qui accueille plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année.

« Nous sommes ravis de rapatrier cette propriété emblématique entre des mains québécoises », a déclaré Ian Quint, fondateur et président de Brasswater. « En tant que résident à temps partiel, j'ai un lien personnel fort avec Tremblant et une profonde appréciation pour la beauté naturelle de la région, ses commodités et ses restaurants. En tant que triathlète et skieur passionné, je profite régulièrement de la montagne, du lac et du vaste réseau de sentiers. Chez Brasswater, nous sommes enthousiastes à l'idée de nous appuyer sur ces atouts et de continuer à développer la station comme une destination de calibre mondial, quatre saisons. »

Brasswater prévoit collaborer étroitement avec les parties prenantes actuelles afin de renforcer davantage la composition des locataires et l'expérience globale des visiteurs, tout en préservant le caractère et l'énergie qui ont fait du Mont-Tremblant une destination reconnue à l'échelle internationale. Cette acquisition permet également à Brasswater de bénéficier de la croissance résidentielle soutenue dans le secteur et des investissements continus dans les infrastructures de la station.

« Cette acquisition reflète notre intérêt à long terme pour le commerce de détail axé sur l'expérience et les destinations », a ajouté M. Quint. « Il s'agit d'un créneau que nous souhaitions développer, et le Mont-Tremblant représente ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. »

À propos de Brasswater

Brasswater est une plateforme privée d'investissement, de développement et d'exploitation immobilière possédant un portefeuille diversifié d'actifs industriels, commerciaux et de bureaux au Canada et aux États-Unis. Fondée en 2014 et anciennement connue sous le nom de Groupe Quint, Brasswater a connu une croissance rapide grâce à une structure agile et entièrement intégrée regroupant les acquisitions, la location, le développement, la gestion immobilière et la construction.

La firme gère plus de 2,3 milliards de dollars d'actifs, détient plus de 12 millions de pieds carrés répartis sur plus de 100 propriétés et emploie plus de 70 professionnels.

