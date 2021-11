Les employés et les clients de Brandt vivent dans de nombreuses zones ravagées par les inondations. Brandt possède 13 succursales en Colombie-Britannique, qui desservent des centaines de clients locaux touchés par les inondations.

« L'année a été difficile en Colombie-Britannique. Le soutien financier de Brandt et de la Fondation John Deere aide la Croix-Rouge canadienne à répondre aux impacts des récentes inondations et des conditions météorologiques extrêmes et à fournir une aide indispensable à ceux qui en ont le plus besoin », a ajouté Pat Quealey, vice-président, Colombie-Britannique et Yukon, Croix-Rouge canadienne. L'argent recueilli permettra à la Croix-Rouge de mener des activités de secours, de rétablissement, de résilience et de réduction des risques en Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissants de ce soutien. »

Davantage de soutien est encore nécessaire et d'autres tempêtes devraient frapper la région. Pour contribuer à l'appel de la Croix-Rouge pour les inondations et les conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique, visitez redcross.ca, composez le 1-800-418-1111 ou envoyez un message texte à BCFLOODS au 30333.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social se trouve à Regina, Saskatchewan, Canada, est composé de Produits agricoles Brandt, Produits d'ingénierie Brandt, Solutions d'équipement Brandt, Rail routier Brandt, Technologie de positionnement Brandt, Équipement de camion et remorque Brandt, Services financiers Brandt, Développements Brandt Ltée, Technologie routière Brandt, Technologie d'exploitation minière Brandt et Brandt Tractor Ltée Le plus grand concessionnaire privé de matériel de construction et de foresterie John Deere au monde. Brandt compte plus de 120 sites au Canada et aux États-Unis, plus de 5 100 employés et un public international de plus en plus nombreux, il dessert les industries de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, du rail, des mines, de l'acier et de l'énergie avec des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

