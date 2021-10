La transaction historique crée le plus grand réseau de concessionnaires d'équipements au Canada, ajoutant 64 emplacements d'équipement agricole, de transport et des matériaux de manutention aux concessionnaires existants d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere de Brandt partout au Canada. Une fois l'intégration terminée, les clients de Cervus auront accès à la vaste infrastructure nationale de Brandt en matière de pièces et de soutien technique.

Cette acquisition renforce la position de l'entreprise en tant que société canadienne privée de premier plan et en tant que plus grand concessionnaire d'équipements John Deere au monde.

« L'ajout du réseau de succursales de Cervus est une grande victoire pour les clients de tous les marchés touchés, déclare Shaun Semple, propriétaire et chef de la direction de Brandt. Nous avons beaucoup à offrir et nous sommes prêts à retrousser nos manches et à fidéliser nos nouveaux clients grâce à une combinaison de produits et de services haut de gamme et à une expérience de soutien à la clientèle uniforme et de grande qualité. »

L'accord donne à Brandt une pénétration inégalée du marché, en élargissant son empreinte géographique et en permettant à l'entreprise d'ajouter, sur certains marchés, des équipements agricoles John Deere, du matériel de transport Peterbilt et des équipements de manutention Clark, Sellick, JLG, Baumann et autres, en plus de leur liste déjà impressionnante de produits et services.

Avec l'acquisition des emplacements de Cervus au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Brandt possède et exploite maintenant 120 concessionnaires d'équipements à service complet ainsi que plus de 50 points de service supplémentaires, et emploie plus de 5 100 personnes.

La transaction aura un impact significatif sur l'ensemble de l'industrie, car la société met en œuvre des plans visant à introduire des stocks de pièces détachées plus importants, à augmenter des capacités de service et à prolonger les heures d'ouverture des anciens concessionnaires Cervus. Au fur et à mesure de l'intégration des opérations, on s'attend à ce que le personnel de ces emplacements augmente jusqu'à 40 % avec la construction de nouvelles installations importantes dans l'ensemble du réseau.

« Le personnel, les clients et les communautés de Cervus bénéficieront tous de cette acquisition grâce à un réseau plus fort et plus diversifié de concessionnaires de soutien, conclut M. Semple. Brandt s'engage pleinement à investir de manière continue dans l'infrastructure des entreprises et à améliorer la communauté; tout le monde peut profiter des possibilités énormes résultant de cette entente. »

La transaction a été conclue officiellement le 22 octobre 2021.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Positioning Technology, Brandt Truck Rigging & Trailers, Brandt Finance, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 3 600 employés et une clientèle internationale croissante dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

À propos de Cervus Equipment

Cervus est un fournisseur de solutions d'équipement de premier plan pour les clients des marchés de l'agriculture, du transport et de l'industrie au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. À travers leurs territoires et leurs divers marchés, les concessionnaires Cervus sont unis par les ventes et le soutien de l'équipement de pointe dont leurs clients ont besoin pour faire croître leur entreprise. La société compte 64 concessionnaires Cervus et est le représentant autorisé des principaux fabricants d'équipement d'origine (FEO), notamment : L'équipement agricole de John Deere; le matériel de transport de Peterbilt; et l'équipement de manutention de Clark, Sellick, Doosan, JLG et Baumann. Les actions ordinaires de Cervus sont cotées à la Bourse de Toronto et négociées sous le symbole « CERV ».

