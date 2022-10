Brandt et John Deere Canada versent 100 000 $ pour venir en aide aux collectivités sinistrées.

REGINA, SK, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Le groupe d'entreprises Brandt a annoncé son association avec la Fondation John Deere du Canada pour faire un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne. La contribution vise à soutenir directement les collectivités touchées par l'ouragan Fiona, qui a ravagé des parties de cinq provinces lors de son passage dans le Canada atlantique les 24 et 25 septembre.

« L'ouragan Fiona a frappé très près de chez nous, ici à Brandt », a déclaré Shaun Semple, chef de la direction de Brandt. Nous avons des racines profondes dans le Canada atlantique, et nous sommes impatients de soutenir les personnes et les collectivités qui ont été dévastées par la tempête du mois dernier. »

L'ouragan Fiona est un puissant cyclone tropical qui représente la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada. Il faudra des mois pour restaurer les infrastructures essentielles, et les estimations des dommages matériels et des pertes économiques à long terme atteignent actuellement jusqu'à 4 milliards de dollars. Brandt et John Deere ont tous les deux des employés et des clients qui vivent dans les régions ravagées par la tempête, et Brandt exploite 13 succursales dans la région sinistrée, servant des centaines de clients locaux qui travaillent activement à la reprise.

« Il est très important que les gens des collectivités qui ont subi une telle destruction à grande échelle sachent qu'ils ne sont pas seuls, a affirmé Greg Tooke, président de John Deere Canada. John Deere et Brandt sont fiers de faire front commun pour soutenir la population du Canada atlantique en cette période difficile. »

Le soutien communautaire a toujours fait partie intégrante de la philosophie d'entreprise de Brandt. Le don pour les victimes de l'ouragan Fiona est fait dans le cadre du programme philanthropique Un milliard de mercis de Brandt. Au cours de la dernière décennie, le programme Un milliard de mercis a distribué plus de 22 millions de dollars à des initiatives communautaires et de secours aux sinistrés dans plus de 250 collectivités au Canada.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant provenant d'industries comme l'agriculture, la construction, la foresterie, les chemins de fer, les mines, l'acier, le transport, la manutention des matériaux et l'énergie. L'entreprise compte plus de 5 600 employés et exploite plus de 170 succursales au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

