BRANCHE-TOI : une toute nouvelle chaîne YouTube sur l'électrification des transports qui vise les jeunes voit le jour

Branche-toi : Pour économiser, avec Livia Martin

Est-ce que la voiture électrique est vraiment plus économique ?





Branche-toi : Sur l'environnement, avec Thomas Gauthier

Est-ce que la voiture électrique est une meilleure option sur le plan environnemental ?





Branche-toi : Hors route, avec Kevin Raphaël

Y a-t-il des véhicules de loisir électriques et comment performent-ils ?





Branche-toi : Preuve à l'appui, avec Thomas Gauthier et Julien Carpentier

La voiture électrique est-elle performante ?





et Branche-toi : Sur la technologie, avec Marie-Lyne Joncas et Paulette

Comment utiliser et recharger une voiture électrique ?





et Paulette Branche-toi : Sur une job verte, avec Rafaëlle Roy

Au Québec, quels emplois sont disponibles dans le secteur de l'électrification des transports ?

« BRANCHE-TOI permettra aux jeunes de découvrir le monde de l'électromobilité à travers des capsules qui les interpellent. L'objectif de l'initiative est de les sensibiliser à faire partie du mouvement pour lutter contre les changements climatiques », déclare Yves Georges, Directeur de la FQESR.

Cette initiative de la Fondation a reçu un soutien financier du Fonds d'électrification et de changement climatique du gouvernement du Québec. BRANCHE-TOI permettra de démontrer à la clientèle jeunesse la multitude d'options viables en matière de transport électrique, de sensibiliser les jeunes sur les véhicules rechargeables, et de favoriser l'adoption de ces véhicules au Québec auprès des jeunes et de leur entourage. Enfin, des notions de sécurité routière sont bien sûr abordées dans plusieurs capsules de la chaîne.

Grâce au soutien du Gouvernement du Québec et de nombreux partenaires majeurs dont Hydro-Québec, BRP et ses marques Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am, Garantie Avantage Plus et plusieurs autres, le lancement du canal « BRANCHE-TOI » sera appuyé d'une importante campagne promotionnelle comprenant plusieurs concours. La diffusion de capsules thématiques se poursuivra jusqu'au début 2022. Visitez la chaîne BRANCHE-TOI.

À propos de la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière (FQESR)

La FQESR est une OBNL créée en 2016 ayant pour mission de promouvoir la mobilité durable et sécuritaire par le biais d'activités de sensibilisation et de formation. Elle regroupe une équipe de passionnés qui se veut rassembleuse des principaux acteurs de l'industrie afin de faire avancer des projets importants sur la sécurité routière et le virage vert des transports.

