L'IA la plus avancée au monde pour le secteur de l'immobilier commercial sera désormais proposée de manière transparente aux clients nouveaux et existants de KMC Commander.

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - BrainBox AI , une entreprise pionnière de la technologie des bâtiments autonomes, est fière d'annoncer son partenariat avec KMC Controls®, un fabricant indépendant de solutions technologiques et d'automatisation des bâtiments ouvertes, sécurisées et évolutives. Les intégrateurs de systèmes KMC, nouveaux et existants, ont désormais accès à l'IA prédictive et auto-adaptative de BrainBox AI, basée sur le nuage, qui optimise les économies d'énergie, augmente l'efficacité opérationnelle, prolonge la durée de vie des équipements et maximise le confort des occupants. Ce partenariat renforce l'importance des solutions numériques et de la collaboration pour aider à combattre la crise climatique.

KMC Controls est le seul fabricant privé de systèmes de contrôle aux États-Unis. Depuis 1969, il conçoit et fabrique des produits de contrôle de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et des systèmes immotiques. Au cours des 7 dernières années, KMC a développé le KMC Commander®, une solution prête à être commercialisée par Intel et une plateforme de bâtiment intelligent pour les bâtiments commerciaux de toute taille. Aujourd'hui, dans le cadre de l'écosystème KMC Commander, BrainBox AI peut commencer à intégrer les données d'un bâtiment plus facilement, à apprendre ses performances et ses comportements, et à appliquer de manière proactive ses modifications basées sur l'IA au système plus rapidement que jamais.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec KMC Controls, un leader de l'automatisation innovante des bâtiments, et nous sommes très heureux de permettre à leurs clients d'accéder à notre solution révolutionnaire », a déclaré Frank Sullivan, directeur commercial chez BrainBox AI. « Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial pour les bâtiments de réduire leur empreinte carbone. En combinant cet objectif avec une réduction significative des coûts énergétiques, BrainBox AI aide à préparer le secteur de l'immobilier commercial à un avenir plus vert sans un grand engagement en capital. »

« Le partenariat avec BrainBox AI n'est que le début de ce que j'espère être une intégration plus profonde entre BrainBox AI et KMC Controls à l'avenir », a déclaré Richard Newberry, PDG de KMC Controls. « Nous pensons que la collaboration est la meilleure façon d'avancer pour les bâtiments intelligents et l'IdO, et travailler avec Brainbox AI pour apporter certaines des dernières technologies automatisées d'efficacité énergétique à notre base de clients ne fait que démontrer davantage nos engagements communs en faveur de l'interopérabilité et de la démocratisation des données. »

Le logiciel d'apprentissage profond de BrainBox AI permet d'économiser jusqu'à 25 % des coûts énergétiques totaux, de réduire de 20 à 40 % l'empreinte carbone et d'augmenter de 60 % le confort des occupants. Les exploitants de bâtiments peuvent également constater une prolongation de 50 % de la durée de vie de l'équipement de CVC. Plus récemment, BrainBox AI a été annoncée comme l'une des dix entreprises sélectionnées au niveau mondial pour participer au programme Tech For Our Planet , une initiative de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). En 2020, BrainBox AI a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des 100 meilleures inventions et par CB Insights comme l'une des 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA redéfinissant les industries en 2021. L'entreprise est également membre du MaRS Discovery District, le plus grand centre d'innovation urbain d'Amérique du Nord.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l'automatisation des bâtiments grâce à l'intelligence artificielle, afin d'être à l'avant-garde d'une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l'IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l'immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l'Université McGill.

En savoir plus sur BrainBox AI.

À propos de KMC Controls

Fondée en 1969, l'entreprise KMC Controls est un fabricant américain de solutions ouvertes, sécurisées et évolutives pour l'Internet des objets (IdO) et l'automatisation des bâtiments. Des dispositifs matériels sécurisés aux logiciels intelligents et connectés, KMC fournit une intelligence embarquée et un contrôle optimisé. KMC s'engage à fournir des solutions innovantes et intuitives par des personnes réactives et solidaires. En faisant équipe avec des fournisseurs de technologies de pointe, les solutions de KMC aident leurs clients à accroître l'efficacité opérationnelle, à optimiser la consommation d'énergie, à maximiser le confort et à améliorer la sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site www.kmccontrols.com.

