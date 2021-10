BrainBox AI propose une intelligence artificielle prédictive et auto-adaptative pour optimiser la consommation d'énergie, l'empreinte carbone et l'efficacité opérationnelle des bâtiments. À ce jour, BrainBox AI a transformé plus de 100 millions de pieds carrés de bâtiments sur les cinq continents en fournissant aux propriétaires d'actifs immobiliers un outil évolutif et efficace pour atteindre leurs objectifs audacieux de carboneutralité. La technologie est installée dans les pays développés et en développement, ce qui permet de relever les défis d'équité, d'accessibilité et d'abordabilité auxquels le monde est confronté dans sa lutte contre le changement climatique.

La prochaine phase d'innovation de l'entreprise exploite la puissance de la technologie de base de BrainBox AI pour s'attaquer à la transition énergétique en créant une flexibilité de la demande d'énergie dans les groupes de bâtiments. À l'échelle mondiale, le secteur de l'énergie connaît une transition majeure, stimulée par la baisse du coût de la production d'énergie renouvelable. Avec ces nouvelles sources d'énergie intermittentes, il est nécessaire de disposer de réseaux énergétiques plus flexibles. La technologie d'IA autonome de BrainBox AI permettra aux bâtiments, travaillant de manière interactive, de faire partie de la solution en fournissant de l'énergie et de la capacité au réseau, contribuant ainsi à une consommation plus propre et plus efficace.

« Les bâtiments produisant 28 %* du total des émissions de carbone dans le monde, il est plus que jamais essentiel d'apporter des technologies propres évolutives dans nos villes. La superposition d'une intelligence artificielle autonome à l'infrastructure existante dans l'environnement bâti n'est pas seulement un moyen rapide et efficace d'améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi une étape cruciale vers les futurs bâtiments interactifs avec le réseau », déclare Sam Ramadori, président de BrainBox AI. « Nous sommes ravis de travailler avec des investisseurs qui partagent notre vision et comprennent comment les solutions énergétiques de l'IA, qui révolutionnent l'industrie, peuvent soutenir notre objectif d'une énergie 100 % renouvelable pour la planète. »

L'un des éléments clés de la relation entre BrainBox AI et ABB est un accord de distribution à l'échelle mondiale qui promet d'apporter la solution basée sur l'IA à la vaste base de clients d'ABB, créant ainsi une portée significative et rapide sur l'environnement.

« Notre objectif principal est d'apporter un changement radical aux bâtiments neufs et existants avec des solutions sûres, sécurisées, intelligentes et durables », a déclaré Oliver Iltisberger, président de la division Smart Buildings d'ABB. « Je suis convaincu que l'investissement d'ABB dans BrainBox AI, combiné à notre écosystème ABB Ability Building, nous aidera à dépasser les approches actuelles de la transformation numérique, à réduire davantage les coûts énergétiques et à jouer notre rôle dans la lutte contre le changement climatique. »

« Nous sommes heureux de continuer à soutenir la forte dynamique de croissance de BrainBox AI et l'impact positif qu'elle a au niveau mondial, tant sur l'environnement que sur le bien-être des personnes vivant et travaillant dans des bâtiments optimisés pour la santé », a déclaré le Dr Sheldon Elman, partenaire chez Esplanade Ventures.

« Desjardins Capital est fier de renouveler sa confiance dans BrainBox AI qui met l'intelligence artificielle au service de la réduction de l'empreinte carbone des immeubles, de déclarer Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Cette entreprise québécoise contribue à atteindre les objectifs ambitieux que la communauté internationale s'est donné pour contrer les changements climatiques. »

BrainBox AI est l'une des dix entreprises sélectionnées dans le monde pour présenter sa technologie révolutionnaire lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) dans le cadre du programme Tech For Our Planet . En 2020, BrainBox AI a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des 100 meilleures inventions et par CB Insights comme l'une des 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA redéfinissant les industries en 2021. L'entreprise est également membre du MaRS Discovery District, le plus grand centre d'innovation urbain d'Amérique du Nord.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP a été le conseiller juridique de la société, et Credit Suisse Securities (Canada), Inc. a été son conseiller financier.

* Source : Rapport sur la situation mondiale des bâtiments et de la construction 202 de l'IEA (Agence internationale de l'énergie)

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI redéfinit l'automatisation des bâtiments et ouvre la voie aux bâtiments interactifs avec le réseau grâce à l'intelligence artificielle, afin de relever le défi de la transition énergétique. Basée à Montréal, une plaque tournante mondiale de l'IA, BrainBox AI compte plus de 125 employés et soutient des clients de l'immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l'Université McGill.

À propos d'ABB

(ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui stimule la transformation de la société et de l'industrie afin d'assurer un avenir plus productif et durable. En connectant les logiciels à son portefeuille d'électrification, de robotique, d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Avec une histoire d'excellence qui remonte à plus de 130 ans, le succès d'ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com.

À propos d'Esplanade Ventures

Esplanade Ventures est une société internationale de capital-risque en phase de démarrage, basée à Montréal et disposant de bureaux à Toronto. Esplanade investit dans le monde entier et s'associe activement à des entreprises en phase de démarrage et à forte croissance qui façonnent l'avenir de la prestation des soins de santé. En savoir plus sur Esplanade Ventures.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,8 milliards de dollars en date du 30 juin 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 610 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

