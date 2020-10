BrainBox AI lance la première solution d'IA permettant la connexion infonuagique autonome en temps réel à la plateforme Niagara

Les bâtiments dotés de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) gérés par Niagara peuvent désormais tirer parti de l'intelligence artificielle pour réduire jusqu'à 25 % leur consommation d'énergie, sans matériel ou capteurs supplémentaires.

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - BrainBox AI, chef de file et pionnier des bâtiments autonomes, a annoncé aujourd'hui le lancement de son pilote pour la plateforme Niagara. L'entreprise propose ainsi la première application propulsée par intelligence artificielle (IA) à utiliser une connexion infonuagique autonome en temps réel pour la plateforme Niagara, la plus importante plateforme ouverte destinée au marché de l'immotique avec plus de 920 000 installations à l'échelle mondiale. Le pilote de BrainBox AI prend en charge les versions AX et N4 de la plateforme Niagara. Par cette intégration native, BrainBox AI souhaite mettre sa technologie d'IA révolutionnaire à la disposition d'un plus grand nombre de propriétaires de bâtiments afin de les aider à réduire considérablement leur consommation d'énergie.

Le pilote de BrainBox AI permet aux propriétaires et aux exploitants d'immeubles d'intégrer l'IA rapidement et aisément aux systèmes de CVC contrôlés par Niagara. Cette technologie transforme les systèmes de CVC réactifs en systèmes préemptifs, en utilisant les capteurs et l'équipement déjà présents dans le bâtiment. Une telle optimisation des systèmes de CVC permet une réduction des coûts énergétiques totaux allant jusqu'à 25 %, une amélioration du confort des occupants de l'ordre de 60 % et une réduction de 20 à 40 % de l'empreinte carbone de l'édifice.

« Grâce à l'intégration de BrainBox AI à la plateforme Niagara, les propriétaires et les exploitants d'immeubles pourront rendre leurs édifices entièrement autonomes, ce qui optimise le confort des occupants en plus de réduire les dépenses énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre », explique Omar Tabba, vice-président des produits et des solutions de BrainBox AI. « Comme Niagara est largement répandu dans l'environnement bâti, cette intégration fera profiter des centaines de milliers d'édifices à l'échelle mondiale des avantages de l'intelligence artificielle autonome. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle ère pour l'immotique. »

BrainBox AI est la première technologie d'IA conçue spécialement pour les systèmes de CVC dans les bâtiments commerciaux. Ses solutions font appel aux réseaux neuronaux d'apprentissage en profondeur, à l'infonuagique et à une série d'algorithmes pour prédire la charge thermique d'un bâtiment et permettre l'opération autonome du système de CVC, afin d'avoir un impact optimal sur la consommation d'énergie et le bien-être des occupants.

De plus amples informations sur le pilote de BrainBox AI pour Niagara sont offertes sur Niagara Marketplace.

Niagara Framework, NiagaraAX et Niagara 4 sont des marques de commerce de Tridium, Inc.

À propos de BrainBox AI

Combinant le leadership de Sean Neely, chef de la direction et cofondateur, et l'expertise de Jean-Simon Venne, chef des services technologiques et cofondateur, BrainBox AI a été créée en 2017 pour redéfinir l'immotique grâce à l'intelligence artificielle, et se positionner aux premières lignes de la révolution verte dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Depuis son siège social de Montréal, véritable carrefour de l'intelligence artificielle, BrainBox AI emploie plus de 65 professionnels et sert des clients dans plusieurs secteurs de l'immobilier : immeubles de bureaux, aéroports, hôtels, propriétés multirésidentielles, établissements de soins de longue durée, épiceries et grandes surfaces commerciales.

BrainBox AI travaille en collaboration avec divers partenaires de recherche, dont le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département de l'Énergie des États-Unis et l'Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, tels que l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) et l'Université McGill. Apprenez-en plus sur BrainBox AI.

