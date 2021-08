Des centres à Montréal, Dublin et Sydney permettent une supervision 24/7 de la solution autonome de durabilité énergétique alimentée par l'IA





MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - BrainBox AI, une entreprise pionnière de la technologie prédictive et auto-adaptative pour les bâtiments commerciaux, a le plaisir d'annoncer l'activation d'un Centre d'exploitation du réseau, qui lui permet de fournir un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à sa communauté de clients mondiaux. Ayant été lancée en 2019, la solution cleantech de BrainBox AI est désormais installée dans des espaces commerciaux dans 17 pays. La compagnie a répondu à cette croissance en développant un modèle ajusté aux fuseaux horaires, en ouvrant des centres de surveillance au Canada, en Irlande et en Australie. Ces centres fournissent une analyse en temps réel des systèmes de CVC des bâtiments, où qu'ils se trouvent.

« Nous sommes ravis de lancer nos centres de surveillance mondiaux afin de soutenir notre clientèle internationale croissante. Cette étape nous permet d'introduire l'observation 24/7, alors que nous cherchons à réduire la consommation d'énergie et, de manière significative, l'empreinte carbone des espaces immobiliers commerciaux », explique Jean-Simon Venne, cofondateur et directeur technique de BrainBox AI. « Les bâtiments produisent près d'un cinquième des émissions totales de carbone dans le monde. Notre technologie facile à installer aide les bâtiments à devenir plus écologiques en ajoutant une couche transparente d'intelligence artificielle autonome. »



Avantages pour les clients du centre de surveillance de BrainBox AI :

Protection des communications entre l'IA en nuage et les actifs du bâtiment

Assure le confort thermique dans les espaces connectés

Supervise l'état des opérations et de l'entretien des actifs de CVC

Examine les problèmes éventuels et les résout à distance, si possible.

Signale sur les incohérences du système qui nécessitent des interventions sur place.

Les algorithmes d'apprentissage profond et d'informatique en nuage de BrainBox AI communiquent directement avec un système de gestion des immeubles (SGI) et optimisent le bâtiment en temps réel. Cela permet d'économiser jusqu'à 25 % des coûts énergétiques totaux, de réduire de 20 à 40 % l'empreinte carbone et d'augmenter de 60 % le confort des occupants. Les exploitants de bâtiments peuvent également constater une prolongation de 50 % de la durée de vie de l'équipement de CVC.

Le secteur de l'immobilier commercial est actuellement confronté à de multiples défis, allant de l'optimisation du confort des locataires à l'amélioration de l'argumentaire d'investissement durable pour ses portefeuilles, tout en visant à réduire la consommation d'énergie. L'International Ebergy Agency indique qu'à l'échelle mondiale, les bâtiments représentent 30 % de la consommation finale d'énergie et près de 55 % de la consommation totale d'électricité. Compte tenu de l'augmentation de la demande d'électricité, le monde doit adopter une technologie de gestion durable de l'énergie afin de parvenir à des émissions nettes zéro de carbone pour les bâtiments.

BrainBox AI réduit considérablement les émissions de carbone et a une portée sur plus de 100 000 000 pi ca de biens immobiliers dans 17 pays, avec des clients tels que AMP Capital, GWL Realty Advisors et Holiday Inn. Récemment, BrainBox AI a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des 100 meilleures inventions et par CB Insights comme l'une des 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA redéfinissant les industries en 2021. L'entreprise est également membre du MaRS Discovery District, le plus grand centre d'innovation urbain d'Amérique du Nord.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l'automatisation des bâtiments grâce à l'intelligence artificielle, afin d'être à l'avant-garde d'une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l'IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l'immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l'Université McGill.

