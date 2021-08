L'entreprise en démarrage montréalaise est l'une des dix organisations a être sélectionnée au programme Tech For Our Planet de la COP26, afin d'encourager l'adoption de technologie limitant les changements climatiques et d'aider le monde à atteindre ses objectifs de carboneutralité



MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - BrainBox AI, une entreprise à l'avant-plan des solutions technologique prédictive et d'auto-adaptative pour les bâtiments commerciaux, est fière d'annoncer qu'elle est l'une des dix organisations participant au programme du défi Tech For Our Planet (technologie pour notre planète), une initiative de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui se tiendra en novembre prochaint, visant à identifier les nouvelles technologies qui accélèrent l'atteinte de l'objectif mondial de carboneutralité. BrainBox AI a été sélectionnée par le gouvernement britannique pour présenter sa technologie dans le cadre du Défi 3 - Thinking Smart (penser intelligemment), qui est consacré aux solutions capables de saisir et de partager des données pour mieux prévoir et gérer la consommation d'énergie. Au cours des trois prochains mois menant à la COP26, qui se tiendra en novembre à Glasgow, BrainBox AI démontrera les avantages des bâtiments interactifs avec le réseau pour atteindre les objectifs de carboneutralité dans les réseaux électriques.

Leader du marché dans les secteurs de la technologie propre et de la technologie immobilière avec sa technologie de bâtiments commerciaux, BrainBox AI est l'une des dix entreprises en démarrage choisies pour participer au programme, qui est géré par le gouvernement britannique et PUBLIC, une société de technologie gouvernementale de premier plan qui se consacre à la résolution des problèmes du secteur public.

« BrainBox AI est enthousiaste à l'idée de présenter sa technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire à la COP26 qui met de l'avant certaines des meilleures entreprises qui contribuent à sauver notre planète pour les générations futures », déclare Sam Ramadori, président de BrainBox AI. « Le récent rapport du GIEC a expliqué en termes crus comment la Terre se transforme de manière sans précédent. La réduction des émissions de carbone et des autres gaz à effet de serre est peut-être notre seule chance de limiter la destruction de notre climat. En mettant en œuvre des technologies comme celle de BrainBox AI dans l'un des secteurs avec la plus grande consommation d'énergie au monde, les bâtiments, nous pouvons inverser la tendance et aider le secteur immobilier à jouer son rôle dans le contrôle des effets du changement climatique. »

BrainBox AI propose une solution d'intelligence artificielle (IA) pour lutter contre les changements climatiques en rendant les bâtiments commerciaux plus intelligents et plus efficaces. Son produit phare, actuellement installé dans plus de 100 000 000 pieds carrés de biens immobiliers à travers 17 pays, combine l'IA et l'infonuagique pour créer une solution de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) commerciale entièrement autonome. Grâce à une communication transparente avec les systèmes de gestion des immeubles (SGI), la technologie optimise les systèmes de CVC en temps réel, permettant à l'infrastructure existante de devenir prédictive et auto-adaptative, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie et les émissions.

Les algorithmes d'apprentissage profond et d'info nuagique de BrainBox AI permettent d'économiser jusqu'à 25 % des coûts énergétiques totaux, de réduire de 20 à 40 % l'empreinte carbone et d'augmenter de 60 % le confort des occupants. Les exploitants de bâtiments peuvent également constater une prolongation de 50 % de la durée de vie de l'équipement de CVC. Ce mois-ci, BrainBox AI a activé son réseau mondial de surveillance, qui fournit une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une analyse des systèmes de CVC à ses clients du monde entier. En 2020, BrainBox AI a été reconnu par le magazine TIME comme l'une des 100 meilleures inventions et par CB Insights comme l'une des 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA redéfinissant les industries en 2021. L'entreprise est également membre du MaRS Discovery District, le plus grand centre d'innovation urbain d'Amérique du Nord.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l'automatisation des bâtiments grâce à l'intelligence artificielle, afin d'être à l'avant-garde d'une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l'IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l'immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multi-résidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l'Université McGill.

