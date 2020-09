Plus de noms. Plus de documents inédits. Plus de corruption.

VALLETTA, Malte, 9 septembre 2020 /CNW/ - Bradley C. Birkenfeld a fait la une des journaux internationaux en tant que pièce maîtresse dans la plus importante affaire de dénonciation de l'histoire financière. À lui seul, il a exposé la plus grande société de gestion de patrimoine du monde (UBS) et ses méthodes de recrutement illégales, ses transactions douteuses et ses pratiques permettant la mise à l'abri secrète de milliards de dollars américains pour certains des fraudeurs fiscaux les plus riches, les plus puissants et les plus influents d'Amérique. Les actions sans précédent de M. Birkenfeld ont non seulement permis au Trésor américain de récupérer 25 milliards de dollars, mais elles ont aussi mis fin aux pratiques clandestines séculaires de l'insaisissable système bancaire suisse.

Toutefois, comme dit le vieux dicton, « aucune bonne action ne reste impunie », et après avoir révélé au grand jour les activités bancaires extraterritoriales illégales et présenté l'affaire sur un plateau d'argent au département de la Justice américain, seul M. Birkenfeld a été envoyé dans une prison fédérale afin de tenter de le réduire au silence et de protéger les noms et les identités de certains des plus hauts responsables pouvant être dévoilés. Cela dit, M. Birkenfeld a été libéré après une peine de trente mois de prison plus déterminé que jamais et en se présentant comme un « marteau à la recherche de clous ». Et comme récompense pour avoir aidé le Trésor américain à récupérer une somme colossale, il s'est vu attribuer 104 millions de dollars par l'Internal Revenue Service - le plus important versement de ce type dans l'histoire des États-Unis.

En plus de l'histoire captivante et originale de M. Birkenfeld sur les opérations bancaires extraterritoriales secrètes, qui offre aux lecteurs un rare aperçu du monde illicite des riches et des puissants, et de leurs actes de cupidité et de malversation, de NOUVELLES révélations et preuves flagrantes sont présentées dans son livre et celles-ci impliquent directement :

Barack Obama

Joe Biden

Hunter Biden

Hillary Clinton

Julian Assange

Kevin Costner

Leonard Lauder

Bill Clinton

Eric Holder

John Kerry

« De puissantes forces économiques et politiques, qui profitaient des stratagèmes illégaux conçus par les banques suisses, ont essayé de bâillonner des gens et d'empêcher la diffusion de cette information afin qu'elle ne voie pas la lumière du jour », affirme M. Birkenfeld. Maintenant, grâce à la publication de « Lucifer's Banker UNCENSORED » (Republic Book Publishers, 30 septembre), l'histoire complète de l'étendue du réseau de corruption fait de cette nouvelle version actualisée de son livre un incontournable en cette année électorale cruciale.

Visitez le site www.lucifersbanker.com pour en savoir plus et obtenir des liens vers des articles et du contenu pertinents.

