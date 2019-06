Braconnage de 32 cerfs de Virginie à Nominingue : Un individu condamné à des amendes de 48 873 $

LABELLE, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu'un individu a été condamné au palais de justice de Mont-Laurier, le 28 mai 2019, pour avoir chassé illégalement du gros gibier en période prohibée, avoir abandonné la chair comestible de gros gibier et avoir omis de déclarer sans délai à un agent de protection de la faune un animal déterminé par règlement qui est trouvé blessé ou mort.

L'enquête menée par les agents de protection de la faune du bureau de Labelle a permis de démontrer que M. Denis Boileau, un résident de Nominingue, a abattu et abandonné 32 cerfs de Virginie à l'hiver 2017. Il s'est vu imposer une amende de 48 873 $, dont les frais de cour, et s'est fait confisquer l'arme à feu saisie lors de la perquisition par les agents de protection de la faune ainsi qu'annuler son certificat du chasseur pour une période de 24 mois. Ce dossier a connu son dénouement le 28 mai 2019 lorsque l'individu impliqué a plaidé coupable.

Rappelons que c'est grâce au signalement d'un citoyen que cet acte de braconnage a connu ce dénouement.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou intervention qui va à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191. L'information demeure confidentielle.

