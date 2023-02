CALGARY, AB, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Brabantia et Curve Distribution Services ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un important partenariat de distribution dans le cadre duquel Curve distribuera la gamme d'articles ménagers de Brabantia sur le marché canadien.

Ce partenariat permet à Brabantia, une marque européenne bien établie de produits pour la maison haut de gamme qui a été fondée aux Pays-Bas en 1919, de poursuivre son expansion à travers le monde. Les produits de marque Brabantia sont actuellement vendus de façon limitée au Canada par l'entremise de plusieurs détaillants indépendants. Curve inscrira Brabantia sur la liste de ses détaillants partenaires nationaux répartis aux quatre coins du pays pour offrir la marque à des millions de Canadiens.

De conception haut de gamme, les produits de Brabantia pour la cuisine, la salle de bain, la buanderie et la maison visent à améliorer le confort de ses usagés. De plus, Brabantia développe ses produits tout en compensant ses émissions de carbone et s'efforce de mettre en œuvre une conception entièrement circulaire d'ici 2035 afin de réduire davantage son impact sur l'environnement avec un nombre croissant de produits certifiés de bout en bout.

Elke Pollaris, directrice régionale des ventes chez Brabantia, a déclaré ceci : « Les courbes d'accès au marché canadien et l'expertise acquise en travaillant avec des marques internationales nous indiquent que Brabantia travaille avec le bon partenaire pour son expansion au Canada. »

Kyle Duszynski, vice-président du marketing chez Curve, a ajouté ceci : « Brabantia est une marque qui incarne des valeurs qui sont importantes pour les Canadiens, de la qualité à la durabilité. Nous sommes fiers d'être le partenaire de mise en marché de Brabantia et nous sommes ravis de faire entrer cette marque dans les foyers canadiens. »

Curve Distribution Services est un partenaire de mise en marché entièrement intégré qui se spécialise dans l'introduction de marques sur le marché canadien grâce à une distribution axée sur les gens et à des partenariats passionnants.

SOURCE Curve Distribution

Renseignements: Kyle Duszynski, Vice President of Marketing, [email protected]