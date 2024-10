DALLAS, DENVER et TORONTO, le 24 oct. 2024 /CNW/ - BP Energy Partners, LLC (« BPEP »), un gestionnaire de placements établi à Dallas, au Texas, a conclu un investissement de croissance dans Novitech, Inc. (« Novitech » ou « la Société »), une entreprise de pointe spécialisée dans l'inspection des pipelines en ligne et l'analyse des données. La transaction représente le premier investissement dans le Fonds III de BPEP.

Fondée en 2015 avec le capital et le soutien de la famille d'entreprises Campos, Novitech s'est imposée comme un leader du marché dans le développement et la prestation de technologies d'inspection en ligne pour les pipelines. Au cours des neuf dernières années, l'entreprise a développé et commercialisé stratégiquement sa technologie Micron brevetée et modulaire en s'attaquant de façon séquentielle aux menaces complexes à l'intégrité avec un soutien solide de l'industrie. Aujourd'hui, la technologie Micron de Novitech offre des capacités essentielles de détection des défauts, y compris la fissuration, pour les pipelines de liquides et de gaz naturel en un seul passage. Cette capacité représente une proposition de valeur différenciée pour les exploitants d'infrastructures pipelinières essentielles et permet de prendre de meilleures décisions en matière de sécurité et de gestion de l'intégrité fondée sur les risques.

« La technologie révolutionnaire de Novitech est essentielle pour assurer la longévité de notre infrastructure de pipelines », a déclaré Marco Campos, fondateur et président exécutif de Campos Holding Company et cofondateur de Novitech. « Nous avons travaillé fort pour développer Novitech et cette technologie de pointe afin de révolutionner l'industrie. Nous sommes impatients de travailler avec BPEP pour faire croître Novitech à son plein potentiel. » La famille d'entreprises de Campos est reconnaissante envers Ron Thompson, ses employés et tous les clients de Campos qui nous ont aidés à faire croître et évoluer Novitech et sa technologie de pointe. Campos conservera une position minoritaire importante dans Novitech. Le produit de la transaction aidera Campos à étendre ses activités à ses sept autres entreprises et à poursuivre son travail philanthropique dans la collectivité par l'entremise de la Campos Foundation.

« Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli et bâti au cours de notre partenariat avec Campos jusqu'à présent », a déclaré Ron Thompson, cofondateur, président et chef de la direction de Novitech. « Novitech est particulièrement bien placée pour être concurrentielle sur le marché, et nous sommes impatients de tirer parti de l'expertise financière et stratégique de BPEP pour accroître davantage notre entreprise axée sur la croissance et répondre aux besoins de nos clients. »

« Nous sommes fiers et ravis de travailler en partenariat avec Novitech et Campos », a déclaré Michael Watzky, cofondateur et associé directeur de BP Energy Partners. « Ron et Marco ont bâti une entreprise exceptionnelle fondée sur des solutions technologiques qui font progresser les diagnostics des pipelines et l'évaluation des risques vers des normes plus élevées. »

« Nous sommes impatients de travailler avec Novitech et l'organisation de Campos pour tirer parti du succès passé et faire croître l'entreprise à un moment du cycle où l'infrastructure existante continue de vieillir et où la surveillance des nouvelles infrastructures de pipelines est persistante », a déclaré Dennis Hamilton, Directeur général de BP Energy Partners. « Ce paradigme suggère que la réglementation et la gestion de l'intégrité appuieront la prolongation de la durée de vie utile, ce qui devrait stimuler les dépenses continues en matière d'intégrité en faveur de solutions complètes, comme Novitech. »

Greenberg Traurig, LLP et Torys LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Novitech dans le cadre de la transaction. Ropes & Gray LLP et The Garden Law Group ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de BPEP.

À propos de Novitech

Novitech, Inc. est une entreprise de technologie d'inspection de pipelines en ligne et d'analyse de données capable de détecter, de dimensionner et d'identifier les mécanismes de dommages, y compris les déformations, la corrosion complexe et la fissuration, dans les pipelines de liquides et de gaz naturel grâce à sa technologie Micron brevetée et modulaire. Fondée en 2015 par Ron Thompson et Marco Campos, l'entreprise a son siège social à Toronto, en Ontario, et possède un centre d'exploitation aux États-Unis à Commerce City, au Colorado. En 2024, la Société a reçu le prix Innovation Award for Integrity Management of Off-Axis Stress Corrosion Cracking (SCC) de PPIM par détection directe au moyen d'un système d'inspection interne (ILI) et d'une évaluation technique. Pour en savoir plus, visitez www.novitechinc.com.

À propos de Campos Holding Company

Campos Holding Company comprend un portefeuille de huit entreprises d'infrastructure énergétique de premier plan au service de l'Amérique du Nord. Établie en 2005 à Denver, au Colorado, la famille d'entreprises Campos offre des solutions de mise en service et un soutien en matière d'exploitation et d'entretien à nos clients. Campos Holding Company compte plus de 30 bureaux et plus de 800 employés. Axés sur nos valeurs fondamentales et notre approche en matière d'affaires, nous rehaussons les collectivités que nous servons tout en offrant un service de premier ordre. Pour en savoir plus, visitez www.camposcompanies.com.

À propos de BP Energy Partners

BP Energy Partners est une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur établie à Dallas, au Texas, qui investit aux côtés d'entrepreneurs, d'entreprises familiales et d'entreprises grâce à des transactions de capital-investissement et de rachat. L'entreprise se concentre sur les industries et les entreprises énergivores qui génèrent des rendements et réduisent les émissions. Les thèmes d'investissement comprennent l'infrastructure à valeur ajoutée, la chaîne de valeur du gaz naturel, l'électrification et la gestion environnementale. Fondée en 2013 et initialement parrainée par T. Boone Pickens, BPEP gère plus de 700 millions de dollars en capital engagé. Pour en savoir plus, visitez www.bpenergypartners.com.

