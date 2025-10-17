TORONTO, 18 octobre 2025 /CNW/ - La mondialisation entre dans une phase différente définie par la réindustrialisation stratégique, l'utilisation des avantages comparatifs comme une arme et une chaîne d'approvisionnement fiable. Lors du Toronto Global Forum, Bowei Lee, président de LCY Group (LCY), a appelé à une collaboration plus étroite pour s'adapter à cette dynamique géopolitique et économique changeante.

Bowei Lee, président de LCY Group, a pris la parole à l’occasion du Toronto Global Forum 2025.

Dans le cadre d'une discussion informelle avec l'honorable Pierre Pettigrew, C.P., président du conseil d'administration de la Fondation Asie-Pacifique du Canada et ancien ministre canadien des Affaires étrangères, et dans la foulée du discours d'ouverture de George Spezza, directeur du développement économique de Niagara, Bowei Lee a souligné le rôle essentiel de la technologie, du perfectionnement des talents à divers niveaux et des politiques gouvernementales dans la « nouvelle » mondialisation.

M. Lee fait remarquer que l'ancienne mondialisation, qui est fondée sur la théorie économique des avantages comparatifs, et les collaborations internationales dans un marché libre, ne s'applique plus. Au lieu de compter sur d'autres pays dans la chaîne d'approvisionnement, de nombreux pays aimeraient avoir leur propre chaîne d'approvisionnement nationale pour certaines industries stratégiques, y compris les semi-conducteurs, les minéraux de terres rares et la biotechnologie. En tant qu'entreprise scientifique, LCY est étroitement impliquée dans les secteurs des semi-conducteurs et de la bioscience.

« L'IA est l'un des piliers de cette réindustrialisation en Amérique du Nord », a déclaré M. Lee. « Les puces de pointe favorisent l'IA, et des matériaux de haute qualité et des chaînes d'approvisionnement efficaces permettent l'accès à ces puces. LCY renforce sa position dans les domaines de la technologie, de la recherche et du développement et des économies d'échelle pour faire progresser la résilience industrielle en Asie et en Amérique du Nord. » Il ajoute que la réindustrialisation dépend également du perfectionnement de la main-d'œuvre, réclamant des politiques qui rebâtissent le bassin de compétences professionnelles et d'ingénierie essentielles à la fabrication.

Dans le secteur des semi-conducteurs, LCY fournit de l'alcool isopropylique de qualité électronique, un produit chimique humide en vrac essentiel et d'autres produits chimiques de nettoyage formulés pour la production de puces de pointe. Grâce à son modèle circulaire à double cycle, LCY recueille et purifie l'alcool isopropylique usagé et le transforme en alcool isopropylique de qualité électronique vierge. L'entreprise est l'un des deux seuls fournisseurs dans le monde à détenir une certification pour les puces de moins de 2 nanomètres, et a reçu le prix « Excellent Performance Award of Green Manufacturing » décerné par TSMC en 2024.

En biosciences, LCY développe des caroténoïdes fondés sur la fermentation comme la vitamine A, offrant des ingrédients naturels à faible émission de carbone pour la nutrition et les soins personnels. Les produits remplaceront également les couleurs et les suppléments synthétiques. La fermentation renforce la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et soutient les efforts déployés par l'Amérique du Nord pour obtenir des ingrédients propres produits localement.

M. Lee souligne que la réindustrialisation exige une action concertée. Les décideurs pourraient améliorer la construction d'infrastructures, de la construction physique aux politiques, afin de créer un environnement réglementaire qui encourage de tels investissements. Il cite le modèle de parc scientifique appuyé par un déploiement en grappes de Taïwan, où les fabricants, les fournisseurs et les fournisseurs de technologies collaborent dans un écosystème étroitement interrelié.

