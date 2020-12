Boutique 1ère Avenue présente la campagne : Santé mentale chez les adolescentes

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À notre boutique, 1ère Avenue, il nous arrive souvent de poser une question qui peut paraître très simple, à nos clientes au moment où celles-ci viennent tout juste d'essayer une nouvelle robe. Comment te sens-tu? Pourtant, nous savons bien que la réponse à cette question n'est pas tout à fait si facile que cela à répondre!

Nous avons donc eu l'idée de nous pencher un peu plus sur le sujet qui entoure cette question en posant la même question à un groupe d'adolescentes, cette fois-ci de façon plus profonde et non seulement de façon superficielle ( l'aspect de l'apparence physique), afin d'en savoir un peu plus sur leurs histoires personnelles!

En plus de les avoir filmées chacune individuellement, nous leur avons offert une plateforme où elles peuvent échanger entre elles sans jugement et en se sentant écoutées et soutenues! Malgré que leur expériences et les événements sont propres à chacune et donc peuvent être différents d'une jeune fille à l'autre, les émotions et ce qu'elles ressentent, restent semblables, voir presque pareils et c'est ce qui est le plus important!! Cela leur permet de se sentir moins seules et aussi leur offre un sentiment d'appartenance!

La santé mentale des jeunes femmes de notre société est non seulement à prendre au sérieux, mais est d'une importance capitale! En offrant à nos clientes la chance de s'exprimer sur ce qu'elles vivent et échanger sur des sujets de leur réalité à travers notre nouvelle plateforme, nous souhaitons leur donner un moyen de ventiler et d'alléger le poids des difficultés auxquelles chacune font face, autant que de faire part de leur bons coups et leur joies!

De plus, nous devons considérer aussi le fait que de nombreuses autres jeunes femmes de la société seront indirectement rejointes par le biais de nos clientes participantes, ce qui fera un effet d'entraînement!! En souhaitant que cette plateforme puisse créer une chaîne humanitaire bénéfique pour chaque jeune fille de la société en leur aidant à briser l'isolement et ainsi échanger sur leurs joies et leurs peines, leurs réussites et leurs échecs, leurs espoirs et leurs craintes, etc. et ainsi mettre un baume et de la joie dans leur quotidien!

