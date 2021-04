Bouteille intelligente (sans App) qui t'indique quand il faut que tu… BWEV !

Les offres Early Bird prennent fin le vendredi 16 avril à 23h59

On parle de 38% à 48% de rabais : 65$ pour 1 BWEV (txs incluses, expédition en sus // prix détail 105$).

Rabais supplémentaires applicables pour achats de 2, 3, 4 ou 10 bouteilles.

On parle de nous

''… moment parfait pour encourager l'idée et le projet d'un Québécois et de s'assurer de toujours rester bien hydrater au passage!'' - François CHARRON (chronique francoischarron.com sur BWEV, le 29 mars 2021)

''…Une bouteille québécoise réutilisable révolutionnaire ! '' - Etienne DANO (story Instagram, le 6 avril 2021)



BWEV c'est bien plus qu'une bouteille offrant une alternative locale aux marques Européennes et Américaines…

C'est le projet d'un Québécois (Eric Bolduc) qui se veut rassembleur pour toute la communauté et les entreprises locales canadiennes autour du mieux-être, de l'entraide collective, du bon soin des animaux et de Dame Nature. Affiliations de BWEV avec trois Fondations en ce sens : David SUZUKI, Equiterre et Centre Refuge NYMOUS.

SOURCE BWEV - Succès Kickstarter Québécois en cours - Bouteille Intelligente

Renseignements: Eric BOLDUC, Fondateur & PDG, Relations de Presse, [email protected], 514 573-4669