Boulevard Pierre-Roux, à Victoriaville - Amélioration de la fluidité de la circulation entre le boulevard Jutras et la rue Descoteaux

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La circulation de milliers de véhicules sur le boulevard Pierre-Roux, entre le boulevard Jutras et la rue Descoteaux, à Victoriaville, sera améliorée en 2022. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, sont heureux d'annoncer que la mise à jour de la synchronisation des feux de circulation situés sur cette section de route a débuté le 15 décembre.

La synchronisation sera effectuée de manière progressive et des modifications pourront être apportées jusqu'à la fin du mois de janvier afin d'assurer que l'implantation est efficace et correspond bien à la réalité du secteur.

Ces modifications seront adaptées aux débits de circulation observés récemment dans ce secteur et tiendront compte de la présence des nouveaux feux implantés à l'intersection de la rue des Jonquilles.

Citations

« Notre gouvernement travaille assidûment afin d'adapter le réseau routier aux nouvelles réalités de chaque milieu. Nous avons déployé les efforts nécessaires pour que la mise à jour de la synchronisation des feux du boulevard Pierre-Roux soit effectuée dès que possible. Je suis donc heureux d'annoncer que cette demande de la municipalité s'est concrétisée. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le boulevard Pierre-Roux est un axe routier important dans la région. Nous avions déjà reçu des requêtes concernant cette artère névralgique empruntée quotidiennement par des milliers d'automobilistes. La synchronisation des feux de circulation vient ainsi répondre à des enjeux de fluidité et de sécurité soulevés par les citoyennes et les citoyens. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de mon collègue et ministre des Transports, François Bonnardel, qui demeure proactive et à l'écoute. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Avec le développement de Victoriaville, le boulevard Pierre-Roux était de plus en plus congestionné. Je tiens à remercier le bureau d'Eric Lefebvre pour les suivis assurés afin de synchroniser les feux pour une meilleure fluidité de la circulation. »

Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Faits saillants

L'étude du secteur, terminée à la mi-novembre, a permis de récolter toutes les données nécessaires à la préparation des modifications qui seront apportées à la minuterie et au phasage de chacun des cinq feux présents sur le tronçon, et ce, dans chaque direction.

Le débit journalier moyen annuel sur ce tronçon du boulevard Pierre-Roux est d'environ 13 100 véhicules.

