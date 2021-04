Boulevard de la Côte-Vertu à Montréal - Reprise des travaux de réparation des ponts d'étagement au-dessus de l'autoroute 40

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise des travaux de réparation des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40 à Montréal à compter du 12 avril 2021. Ces travaux ont été interrompus l'automne dernier pour la période hivernale.

Bien qu'en général la configuration du chantier permettra le maintien des trois voies de l'autoroute 40 dans chaque direction et que les ponts d'étagement demeureront ouverts le jour en semaine, des entraves majeures seront requises pour mener à bien ce chantier, qui devrait prendre fin cet automne. En voici un aperçu :

Fermeture complète de longue durée des bretelles menant du boulevard de la Côte-Vertu vers l'autoroute 40;

Fermetures partielles de longue durée du boulevard de la Côte-Vertu et des bretelles vers l'autoroute 40;

Fermetures partielles ou complètes de soir, de nuit ou de fin de semaine du boulevard de la Côte-Vertu, de l'autoroute 40 ou de ses voies de desserte.

À noter :

D'autres communiqués de presse seront diffusés au besoin à propos de ce chantier, notamment lors de la fermeture complète de longue durée des bretelles menant du boulevard de la Côte-Vertu vers l'autoroute 40.

Lors d'une fermeture complète, le détour sera balisé à l'aide de panneaux de signalisation temporaires.

Rappelons que le projet consiste en la réparation du béton des culées et des piles, à la réparation ou à la reconstruction des côtés extérieurs, de bordures, de trottoirs, de musoirs et de dispositifs de retenue, au remplacement de joints de tablier, à la mise en place d'une nouvelle membrane d'étanchéité et à la pose d'un nouvel enrobé. Des travaux d'éclairage et de supersignalisation seront également réalisés. Ces interventions permettront de maintenir la structure fonctionnelle et sécuritaire.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

