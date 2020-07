Boulevard de la Côte-Vertu à Montréal - Réparation des ponts d'étagement au-dessus de l'autoroute 40

MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un nouveau chantier sera lancé dans l'axe de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Il s'agit de la réparation des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40. Les travaux débuteront progressivement le 27 juillet, et ils se poursuivront l'an prochain, après une pause hivernale.

Le projet consiste en la réparation du béton des culées et des piles, à la réparation ou à la reconstruction des côtés extérieurs, de bordures, de trottoirs, de musoirs et de dispositifs de retenue, au remplacement de joints de tablier, à la mise en place d'une nouvelle membrane d'étanchéité et à la pose d'un nouvel enrobé. Des travaux d'éclairage et de supersignalisation seront également réalisés. Ces interventions permettront de maintenir la structure fonctionnelle et sécuritaire.

Bien que la configuration du chantier permettra le maintien des trois voies de l'autoroute 40 dans chaque direction et que le pont d'étagement demeurera ouvert le jour en semaine, de nombreuses entraves seront requises pour mener à bien ce projet, notamment :

Des fermetures partielles ou complètes de soir et de nuit de l'autoroute 40 ou de ses voies de desserte;

La fermeture partielle de longue durée du boulevard de la Côte-Vertu dans le secteur des ponts d'étagement. Une seule voie sera disponible dans chaque direction.

Des fermetures complètes de soir, de nuit ou de fin de semaine du boulevard de la Côte-Vertu.

À noter :

L'autoroute 40 et la voie de desserte d'une même direction ne seront jamais fermées simultanément;

Les détours seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation temporaires;

Le trottoir des deux ponts d'étagement sera fermé lors de la réalisation des travaux. Une navette gratuite sera en service 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7, pour permettre aux piétons de traverser l'autoroute 40. Lors de la pause du chantier en période hivernale, un passage balisé pourra être emprunté par les piétons;

pause du chantier en période hivernale, un passage balisé pourra être emprunté par les piétons; Des feux de circulation temporaires veilleront à la gestion de la circulation dans la zone des travaux.

Plusieurs autres chantiers sont en activité dans le secteur. Le Ministère s'assurera de coordonner les différentes entraves de ses propres chantiers avec ceux de ses partenaires.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

