Boulangerie St-Méthode s'associe à Swander Pace Capital, à la CDPQ et à Roynat

ADSTOCK, QC, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Swander Pace Capital (« SPC »), chef de file en placements privés spécialisé dans les entreprises de l'industrie des biens de consommation, a annoncé aujourd'hui s'être associé à la CDPQ et à Partenaires d'investissement Roynat (« Roynat ») pour faire l'acquisition d'une participation majoritaire dans Boulangerie St-Méthode (« BSM »), fournisseur majeur de pains santé, frais et à valeur ajoutée. Située dans la région de Chaudière-Appalaches, BSM continuera de répondre à la demande de sa clientèle partout au Québec et dans d'autres marchés depuis sa boulangerie phare à Adstock.

« Cette transaction est le résultat d'une planification minutieuse qui vise à assurer l'avenir« Nous sommes ravis de nous associer avec BSM et son équipe de direction actuelle dans cette plateforme excitante et réputée qui mettra à profit notre expérience unique, tant dans le secteur des produits de boulangerie que dans le marché québécois », a déclaré Tyler Matlock, directeur général à Swander Pace Capital. « Depuis 75 ans, BSM est un fournisseur majeur de produits novateurs de qualité supérieure dans sa catégorie. Nous sommes fiers de contribuer à préserver cette tradition d'excellence et d'aider l'entreprise à accélérer sa croissance en développant d'autres produits et marchés. » à long terme de Boulangerie St-Méthode à Adstock et ailleurs au Québec », a ajouté Benoit Faucher, président de Boulangerie St-Méthode. « Nos nouveaux partenaires partagent nos valeurs ancrées dans notre culture d'entreprise familiale, comme le reflète notamment le maintien de l'équipe de direction actuelle et de tous les emplois. Ils reconnaissent le savoir-faire et l'expertise de l'équipe de BSM ainsi que la qualité supérieure de nos produits. Pour ma part, je continuerai de jouer un rôle-conseil auprès de l'équipe de direction tout en assurant une transition harmonieuse. »

« La CDPQ est fière de s'associer à Boulangerie St-Méthode, afin d'accompagner cette entreprise prospère du secteur alimentaire québécois dans son processus de relève et ses projets de croissance, dans les marchés canadien et américain », a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Aux côtés de SPC et Roynat, la CDPQ pourra appuyer l'entreprise de Chaudière-Appalaches et deuxième plus grand producteur de pain du Québec dans ce nouveau chapitre de son histoire. »

« Depuis plus de 60 ans, nous sommes les chefs de file des services de capital de développement et de capitaux propres, offrant des solutions de financement hautement personnalisées conçues pour faciliter la croissance des entreprises », a déclaré Catherine Parent, directrice générale de Partenaires d'investissement Roynat. « Alors que nous prenons de l'expansion au Québec, nous continuons de chercher des occasions uniques d'aider les entreprises québécoises à exceller et à croître. Boulangerie St-Méthode est une marque bien connue au Québec avec laquelle nous avons déjà travaillé. L'organisation dispose d'une solide équipe de direction et de plusieurs partenaires importants et nous croyons qu'elle atteindra de nouveaux sommets dans les années à venir. »

Dans le cadre de cette transaction, BSM était accompagné par la Banque Nationale à titre de conseiller financier et par Norton Rose à titre de conseiller juridique. Stikeman Elliott a agi à titre de conseiller juridique pour Swander Pace Capital, et la CDPQ et Roynat ont eu recours aux services de Blakes.

À propos de Boulangerie St-Méthode

Fondée en 1947 par Joseph Faucher et son épouse Mariette Robert, Boulangerie St-Méthode est un chef de file dans le secteur du pain santé à valeur ajoutée. Elle distribue aujourd'hui trois gammes de produits santé à ses détaillants et clients de partout dans la province et au Canada : La récolte de St-Méthode, Les Grains St-Méthode ainsi que Le Campagnolo. Depuis son usine phare située à Adstock, Boulangerie St-Méthode mise sur des matières premières à saveur locale, comme de la farine de blé entier du Québec, et constitue l'un des employeurs les plus importants pour la région de Chaudière-Appalaches. Pour en savoir davantage sur Boulangerie St-Méthode ou sa gamme de produits, visitez le www.boulangeriestmethode.com .

À propos de Swander Pace Capital

Swander Pace Capital (SPC) est un cabinet de placements privés qui investit dans des entreprises faisant partie intégrante du quotidien des consommateurs. Il s'associe à des équipes de gestion pour aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Parmi les investissements emblématiques de SPC, notons Bragg Live Food Products, Café Valley Bakery, Backerhaus Veit, Pineridge Bakery, Liberté, Voortman Cookies, Kicking Horse Coffee, Fine Choice Foods, Lavo, Recochem, Merrick Pet Care et Purely Elizabeth. Avec des bureaux en Californie, au New Jersey et à Toronto, SPC a investi dans plus de 60 entreprises et cumulé des engagements en capitaux propres totalisant près de 2,2 G$ US depuis sa création en 1996. Pour de plus amples renseignements, visitez www.spcap.com .

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq. com , consultez nos pages LinkedIn ou Instagram , ou suivez-nous sur X .



CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de Roynat

Partenaires d'investissement Roynat facilite la croissance et crée de la valeur dans les entreprises privées établies du marché intermédiaire en offrant du capital patient, des conseils et en mettant son réseau de contacts à la disposition des entrepreneurs canadiens. Avec des bureaux d'un océan à l'autre, Partenaires d'investissement Roynat se consacre à aider les entreprises à croître et à atteindre leurs objectifs stratégiques. Partenaires d'investissement Roynat est une division de Roynat Inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.roynat.com .

Renseignements: Boulangerie St-Méthode, Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, Communications corporatives, Arsenal conseils, +1 418 265-5750, [email protected]; Swander Pace Capital, Philip Nunes, BackBay Communications, + 1 617 391-0792, [email protected]; CDPQ, Kate Monfette, Directrice, Relations médias, + 1 438 525-2520, [email protected]; Roynat, Natalie St-Pierre, Directrice, Communications et investissement communautaire, + 1 438 699-6182, [email protected]