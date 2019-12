Boucler la boucle : Exposition photographique de Kiran Ambwani

Ne manquez pas le projet de médiation culturelle Boucler la boucle présenté également à la salle de diffusion de Parc-Extension. Une occasion de découvrir les œuvres réalisées par les élèves de sixième année de l'école Barclay.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Complexe William-Hingston

421, rue Saint-Roch

514 872-8124

culturevsp.com



Heures d'ouverture

Mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h

Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

Entrée libre

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 872-5086

