SAN FRANCISCO et HANGZHOU, Chine, 11 mars 2026 /CNW/ - Alors que l'IA transforme le monde numérique grâce aux capacités cognitives et génératives, une nouvel horizon se dessine : l'IA physique, un système intelligent qui perçoit, motive et agit dans le monde physique.

Bota lance aujoud'hui SAION AI, la première plateforme d'IA physique au service de la biofabrication.

SAION AI ne se limite pas à la conception in silico. Il s'agit plutôt d'une plateforme complète d'IA physique intégrant la cognition, l'orchestration et l'exécution en boucle fermée grâce à l'expérimentation de bout en bout et à l'optimisation continue de la découverte biologique et de la biofabrication.

SAION AI repose sur une architecture à trois couches : cognition, orchestration et exécution.

Alimentée par de grands modèles de langage, la plateforme unifie le raisonnement scientifique à l'exécution expérimentale du monde réel. Cette architecture permet une orchestration fluide, de la compréhension du système biologique aux expériences en laboratoire, pour former une boucle fermée auto-optimisée pour la biofabrication.

Cognition : compréhension biologique à plusieurs échelles

La couche de cognition est fondée sur les données de Cell2Cloud Biofoundry de Bota, qui intègre des dizaines de millions de points de données expérimentales, des millions de publications scientifiques et de brevets, ainsi que des bases de données biologiques publiques. Combinée aux principaux modèles AI4Science, SAION AI développe une compréhension à plusieurs échelles dans le continuum gène-protéine-cellule-fermentation, permettant une conception systématique et des décisions scientifiques fondées sur les données.

Orchestration : coordination intelligente de la recherche

La couche d'orchestration est centrée sur le moteur d'orchestration du harnais d'agent, alimenté par le raisonnement LLM pour coordonner la collaboration multi-agents, l'invocation d'outils et les flux de travail scientifiques de bout en bout.

La couche décompose des objectifs complexes en tâches structurées et intègre 316 outils scientifiques spécialisés, permettant une allocation dynamique et des flux de travaux de recherche automatisés avec tolérance aux pannes.

Exécution : opération expérimentale autonome

Grâce au langage de protocole biologique exclusif de Bota, SAION AI convertit des conceptions expérimentales en instructions normalisées qui soutiennent directement le matériel de laboratoire pour alimenter les données de monde réel dans la couche de cognition et permettre l'amélioration continue du modèle et l'accélération de la R&D.

Performance en monde réel

SAION AI a démontré une performance SOTA dans plusieurs analyses comparatives basées sur l'IA des sciences de la vie, validant ses capacités en tant que système scientifique d'IA.

Principaux résultats

Compréhension de la littérature : 70,7 % sur LitQA + SuppQA -- surpassant les principaux modèles à usage général

Raisonnement séquentiel : 88,2 % sur SeqQA pour les tâches liées à l'ADN, à l'ARN et aux protéines.

Génie génétique : 84,9 % sur les critères d'édition et de clonage géniques.

Découverte scientifique : 89,6 % sur la base de référence BAIS-SD.

La validation en monde réel confirme que SAION AI peut effectuer de façon autonome des recherches complètes, de l'examen de la littérature à l'assemblage en laboratoire humide, avec une précision de >90%.

Vers la biofabrication autonome

Le lancement de SAION AI pousse la biofabrication au-delà de l'expérimentation traditionnelle vers une discipline d'ingénierie intelligente, où l'IA et les laboratoires physiques interagissent pour accélérer la découverte et la mise à l'échelle industrielle.

DÉMO de SAION AI

