BARCELONE, Espagne, le 15 septembre 2020 /CNW/ - Bossar, chef de file mondial de la conception et de la production d'équipement horizontal de formage-remplissage-scellage pour la fabrication d'emballages flexibles, a annoncé aujourd'hui une refonte majeure de son image de marque pour refléter les efforts ciblés de l'entreprise en matière d'emballages durables et son partenariat croissant avec le fabricant d'emballages flexibles Scholle IPN.

Jeroen van der Meer, PDG de Bossar et directeur général de Scholle IPN EMOA, a déclaré ce qui suit à propos du lancement de la nouvelle marque : « Bossar a toujours été à l'avant-garde des technologies d'équipement d'emballage et une ressource inestimable pour nos clients alors qu'ils créent de nouveaux emballages innovants et flexibles. Alors que nous continuons de collaborer étroitement avec Scholle IPN pour créer des solutions d'emballage complètes clés en main pour les marchés du monde entier, il est logique d'harmoniser notre image de marque. Notre icône commune est un symbole de notre alignement continu et de notre investissement dans un avenir uni. »

Jeroen van der Meer a poursuivi : « Notre objectif futur sera d'offrir des solutions d'emballage complètes pour les pellicules, les accessoires et l'équipement à nos clients et aux propriétaires de marque. Les clients bénéficieront de gammes d'emballages à rendement élevé avec des images vibrantes sur des modèles d'emballage distingués. Ils bénéficieront de l'efficacité globale élevée de l'équipement garantie par Bossar et d'un coût de possession total concurrentiel découlant de l'offre de produits de Bossar et Scholle IPN, donc une proposition de valeur vraiment unique. »

Christopher Last, directeur du marketing de Bossar, a expliqué le contexte de la nouvelle marque de l'entreprise par rapport à l'environnement : « L'emballage joue un rôle crucial dans l'économie circulaire, car il doit permettre de protéger et de livrer des produits sans problème tout en ayant la plus faible incidence environnementale possible. » Il a ajouté : « Déterminée à contribuer au développement durable et soucieuse de l'empreinte carbone de son écosystème, Bossar contribue à la préservation de l'environnement en installant dans les machines les dernières technologies pour réduire la consommation d'énergie et les déchets de pellicules, et est activement engagée dans le développement de solutions d'emballage recyclables et durables. »

Dans le cadre de l'initiative de refonte de l'image de marque, Bossar a lancé un nouveau site Web ( www.bossar.com ) qui met en évidence les capacités de l'entreprise pour les applications d'emballage d'aliments, de boissons et de produits chimiques.

À PROPOS DE BOSSAR

Bossar est un chef de file mondial de l'équipement horizontal de formage-remplissage-scellage pour des formats d'emballage flexibles comme les pochettes et les sacs. En utilisant des technologies d'emballage et d'équipement de pointe, combinées à une mentalité Industrie 4.0, Bossar aide ses clients à maximiser la production et le rendement en matière d'emballages en éliminant les déchets de production, en réduisant l'utilisation des matières premières, en optimisant les délais d'exécution et en réduisant l'empreinte carbone.

www.bossar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273678/Bossar_RGB_logo_Logo.jpg

SOURCE Bossar

Renseignements: RENSEIGNEMENTS : Demandes de renseignements des médias : Christopher Last, directeur du marketing, Centro Ind.Santiga, Carrer Can Magí, 2 - 4, 08210 Barberà del Vallès, Barcelone, Espagne, téléphone : +34 937 29 77 30, courriel : [email protected], http://www.bossar.com

Liens connexes

http://www.bossar.com