Barre de son Compact Dolby Atmos avec technologie Bose exclusive

FRAMINGHAM, Mass., 11 octobre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Bose annonce la nouvelle barre de son intelligente 600, une petite barre de son élégante qui intègre la technologie Dolby Atmos® et la technologie exclusive Bose TrueSpace™ pour offrir un son exceptionnellement immersif pour sa taille. La barre de son 600 rehausse les films, la télévision et la musique en plaçant avec précision les dialogues et les voix, les effets sonores et les instruments à gauche, à droite et même au-dessus de vous - pour que le son soit étonnant, peu importe ce que vous regardez ou écoutez.

Barre de son intelligente Bose 600 (PRNewsfoto/Bose Corporation)

La barre de son intelligente 600 est dotée des technologies Wi-Fi®, Bluetooth® et Chromecast intégrées pour un contrôle total de la diffusion en direct, et fonctionne avec les fonctionnalités intégrées de Google Assistant et d'Amazon Alexa pour le contrôle vocal. La technologie Bose Voice4Video™ utilisée avec Alexa vous permet d'activer votre téléviseur, de changer d'entrée et de syntoniser votre canal favori, tandis que la technologie Bose SimpleSync™ vous permet de jumeler la barre de son avec des écouteurs Bose ou des haut-parleurs Bluetooth compatibles pour améliorer votre écoute. La barre de son intelligente 600 de Bose sera en vente le 20 octobre au prix de 499 $. Réservez la vôtre sur Bose.com dès aujourd'hui.

« Lorsque le son vous captive vraiment, il peut vous faire passer du simple fait de regarder la télévision et les films à celui d'être totalement présent avec ce qui est à l'écran. La barre de son intelligente 600 est la solution idéale pour ceux qui veulent se sentir enveloppés par le son, mais qui n'ont pas beaucoup d'espace », a déclaré Raza Haider, chef de produit pour Bose.

Pour tous vos divertissements

Lorsque le contenu Dolby Atmos est disponible, le traitement du signal numérique Bose et le décodage Atmos, réglés avec précision, se combinent aux cinq transducteurs de la barre de son 600 pour produire du son tout autour de vous, même en l'absence d'enceintes. Deux transducteurs à tir latéral en forme de piste de course projettent le son dans la pièce de façon horizontale, un haut-parleur d'aigus au centre offre des dialogues clairs et nets, et deux transducteurs à tir latéral favorisent les paysages sonores horizontaux tout en réfléchissant le son vers le haut de la pièce pour donner l'impression qu'il vient du plafond. Grâce à la puissance et à la profondeur produites par ces composants, une poursuite à grande vitesse donne l'impression que quelqu'un arrive derrière vous, et non pas devant vous, et vous aurez le sentiment que les coups de tonnerre retentissent au-dessus de vous et que la pluie vous entoure.

Lorsque vous ne regardez pas de contenu compatible avec Dolby Atmos, vous pouvez tout de même faire l'expérience d'un excellent son immersif. Le soutien de ces mêmes cinq transducteurs permet à TrueSpace d'analyser intelligemment des signaux autres que Dolby Atmos - comme la stéréo ou 5.1 - en les remixant pour produire un son tout aussi efficace avec un espace similaire.

Pour la télévision et la musique, la technologie Bose QuietPortTM offre une performance de graves profondes sans distorsion, peu importe le volume.

Taille compacte et conception mince

La barre de son 600 est conçue pour être petite et compacte. Sans ajouter de hauteur à l'enceinte, elle peut accueillir tous les transducteurs nécessaires pour fournir un son de haute qualité - les performances ne sont donc pas compromises par la taille. La barre de son mesure 2,2 po de hauteur, 4,1 po de profondeur et un peu plus de 27 po de longueur, ce qui donne au haut-parleur un profil bas qui permet de la placer sans effort sous n'importe quel téléviseur sans y faire obstacle. Elle présente un corps mat raffiné avec une grille métallique enveloppante sophistiquée de couleur noire.

Convivialité, contrôle total et compatibilité

La barre de son 600 est facile à configurer. Il suffit de brancher un câble (un câble HDMI avec la fonction eARC ou un câble optique) de la barre de son au téléviseur, pour être instantanément absorbé par le son.

La barre de son 600 offre des options de diffusion en continu flexibles. L'utilisation de Wi-Fi, Chromecast intégré, Spotify® Connect ou Apple AirPlay 2 vous permet d'accéder instantanément à vos services de musique en continu préférés. La fonction Bluetooth vous permet de connecter votre téléphone ou votre tablette pour visionner en continu tout ce qui est en lecture sur votre appareil. Sur le plan du contrôle de la voix, la barre de son 600 dispose de la fonctionnalité Works avec Google Assistant et de la fonction intégrée Alexa d'Amazon, et la fonction Voice4Video de Bose utilisée avec Alexa permet d'ouvrir un téléviseur sur le bon canal et favorise la saisie avec une simple commande.

La barre de son 600 est compatible avec tous les autres haut-parleurs intelligents et barres de son de Bose pour un système audio multi-salle, et elle peut être combinée parfaitement avec les modules Bose Bass Module de Bose et les haut-parleurs arrière pour une expérience de cinéma maison encore plus robuste. Grâce à l'application Bose Music, vous pouvez configurer, utiliser et personnaliser la barre de son 600, accéder à Bose SimpleSync et obtenir les dernières mises à jour logicielles.

À propos de Bose Corporation

Bose est reconnue mondialement pour ses solutions audio haut de gamme pour la maison, lors de vos déplacements et dans la voiture. Depuis sa fondation en 1964 par M. Amar Bose, l'entreprise se consacre à offrir des expériences sonores incroyables grâce à l'innovation. Et ses employés passionnés - ingénieurs, chercheurs, fanatiques de la musique et rêveurs - sont demeurés attachés à la conviction que le son est la force la plus puissante sur terre, grâce à sa capacité de transformer, de transporter et de nous faire sentir vivants. Depuis près de 60 ans, cette croyance nous pousse à créer des produits qui sont devenus emblématiques, changeant la façon dont les gens écoutent la musique.

