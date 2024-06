MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Papillons Infrastructure Nature et le Jour de la Terre Canada annoncent la mise en place d'une tarification préférentielle de nuit sur son réseau de recharge rapide pour véhicules électriques RechargÉco IGA, une première au pays. À compter du 17 juin 2024, les usagers de véhicules électriques profiteront d'un rabais de 10 cents le kilowattheure (kWh) de 21 h 00 à 5 h 59 lorsqu'ils procéderont à la recharge de leur véhicule.

Plus de transparence avec une tarification au kWh

Cette tarification de nuit entre en vigueur alors que le réseau procèdera du même coup à un changement, passant d'un tarif à l'heure à un tarif au kWh, ce qui permettra de refléter la consommation réelle d'électricité et fera en sorte que les usagers paieront le juste prix de ce qu'ils consomment. Ce tarif sera établi à 0,49 $ du kWh le jour et à 0,39 $ du kWh la nuit, alors qu'il est actuellement de 22 $ de l'heure.

Ces nouveautés s'appliqueront à l'ensemble de son réseau RechargÉco IGA de 102 bornes de recharge rapides de niveau 3 installées dans les stationnements de 51 supermarchés IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Alléger la pression sur le réseau et les usagers

En devenant le premier réseau de bornes de recharge rapides au Canada à offrir un rabais lors des périodes où l'électricité est en moindre demande, Papillons Infrastructure Nature, le gestionnaire du réseau RechargÉco, a pour ambition de contribuer à rendre la recharge plus accessible auprès des usagers tout en réduisant la pression sur le réseau électrique.

« Cette mesure distinctive constitue une action durable qui pourra contribuer à réduire la pression sur notre réseau électrique. En tant qu'opérateur de bornes de recharge électrique issu du milieu environnemental, nous travaillons à mettre en place des solutions innovantes et concrètes pour participer à la transition énergétique. Nous sommes confiants que cette tarification pourra avoir un impact positif et nous espérons que les gens seront au rendez-vous ! »

-- Pierre Lussier, président-directeur général, Papillons Infrastructure Nature, le gestionnaire du réseau RechargÉco

« IGA et ses marchands sont fiers de propulser le programme RechargÉco. Depuis 2020, c'est plus de 100 bornes de recharge rapide qui ont été installées dans des magasins IGA des quatre coins du Québec et du Nouveau-Brunswick. Nous tenons à souligner cette première initiative du genre qui témoigne notre engagement à contribuer à des projets durables, permettant de simplifier le quotidien de nos clients. »

-- Geneviève Dugré, vice-présidente principale Exploitation de détail Québec et soutien à l'exploitation nationale, Sobeys

Le réseau de bornes rapide de RechargÉco en bref

La mise en place d'une première tarification de nuit au pays offrant un rabais de 10 cents le kWh.

le kWh. Un changement d'un tarif horaire vers un tarif au kWh. Au Québec, le tarif passera de 22 $/h à 0,39 $ du kWh la nuit et à 0,49 $ du kWh le jour.

Des bornes accessibles 24h/7 et éclairées la nuit.

Un usage simple et pratique grâce à une application mobile qui permet de faire un suivi en direct de la consommation d'électricité en kWh et notifie l'utilisateur quand son véhicule est rechargé.

Les usagers peuvent effectuer facilement le paiement par l'application ChargePoint (disponible sur l'App Store et Google Play) ou directement avec votre carte de crédit grâce au système de paiement installé sur les bornes.

Lorsque couplées, les deux bornes RechargÉco IGA peuvent délivrer une puissance de 125 kW, parmi les plus rapides du marché.

Un réseau de 102 bornes de recharge rapides de niveau 3 installées dans les stationnements de 51 supermarchés IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Le 22 de chaque mois, l'intégralité du montant de la recharge sera reversée à un organisme de charité local associé à chaque borne.

Une carte interactive de l'emplacement des bornes est disponible au www.rechargeco.org.

À propos de Papillons Infrastructure Nature

Lancé par le fondateur du Jour de la Terre, Papillons Infrastructure Nature offre une expertise en développement durable, afin de créer des solutions matérielles innovantes, où la durabilité et la responsabilité environnementale sont au cœur de chaque projet, et qui permettent de contribuer positivement au monde de demain.

RechargÉco est un programme géré par Papillons Infrastructure Nature en collaboration avec le Jour de la Terre Canada pour accélérer le passage à l'auto électrique en facilitant la vie aux électromobilistes.

À propos du Jour de la Terre Canada

Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance qui accompagne les personnes, les municipalités et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. En plus d'organiser une campagne de sensibilisation à grande échelle le 22 avril, Jour de la Terre Canada déploie des programmes environnementaux et des projets à impact positif avéré dans divers domaines comme la gestion des matières résiduelles, le verdissement, la lutte au gaspillage alimentaire ou encore la mobilité durable.

