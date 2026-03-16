Boreal Ventures annonce aujourd'hui le lancement de Boreal Ventures II, un fonds d'amorçage de 60 M$ destiné à soutenir des entreprises québécoises et canadiennes de technologies B2B en phase de démarrage, prêtes à passer au‑delà de l'adéquation produit‑marché. Le fonds a complété une première clôture de 43 M$ et accueille JD Saint‑Martin, ancien président et chef des revenus de Lightspeed Commerce et cofondateur de Chronogolf, à titre de co-associé directeur.

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Boreal Ventures annonce aujourd'hui le lancement de Boreal Ventures II, un fonds d'amorçage de 60 millions de dollars dédié aux entreprises technologiques B2B efficientes en capital, fondées au Canada, et bâties pour s'imposer à l'échelle mondiale.

Boreal Ventures II investira au stade de l'amorçage à travers le Canada, avec une attention particulière portée au Québec et aux marchés sous‑desservis. Le fonds s'intéresse à des secteurs essentiels, mais souvent sous-représentés, dont les logiciels SaaS verticaux et l'IA, les technologies industrielles, la fintech, la santé numérique et le marché manufacturier. Il s'adresse aux entreprises qui ont trouvé leur adéquation produit‑marché et qui doivent maintenant structurer un moteur de commercialisation reproductible et efficace.



Le modèle d'investissement de Boreal est réfléchi pour s'aligner avec la réalité vécue par la plupart des fondateurs. Plutôt que d'adhérer à des scénarios de sorties binaires, la firme soutient des fondateurs qui bâtissent des entreprises durables, capables de générer des rendements grâce à une croissance disciplinée, une utilisation efficiente du capital et des fondamentaux économiques solides.

Boreal adopte une approche concrète, portée par des gestionnaires expérimentés, pour aider les entreprises à bâtir des stratégies de mise en marché et des systèmes de revenus capables de soutenir leur croissance. L'équipe travaille étroitement avec les fondateurs sur le développement commercial, la tarification, la structure de rémunération et le recrutement d'équipes de revenus performantes, afin d'aider les entreprises à passer d'un modèle de ventes piloté par les fondateurs à une croissance structurée et reproductible. Cette approche s'appuie aussi sur La Guilde, un réseau de plus de 30 fondateurs et dirigeants spécialisés en ventes, qui investissent, conseillent et accompagnent la prochaine génération d'entrepreneurs canadiens dans leur croissance à l'échelle mondiale.

Boreal Ventures II compte sur l'appui d'investisseurs institutionnels souhaitant contribuer au développement de l'économie et de l'innovation au Canada. Parmi eux figurent plusieurs partenaires déjà engagés dans le premier fonds, dont le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, BDC Capital, le Fonds québécois d'amorçage Teralys (financé par La Caisse, anciennement la CDPQ) et Capital régional et coopératif Desjardins. Basé à Montréal, le fonds intervient partout au Canada et entretient des liens étroits avec l'écosystème du capital de risque aux États-Unis ainsi qu'avec des partenaires stratégiques. Ces relations permettent d'appuyer le positionnement des entreprises en portefeuille et de soutenir leurs prochaines étapes de financement.

CITATIONS

« Le Canada conçoit des produits exceptionnels, mais la commercialisation demeure un défi majeur qui peut freiner le potentiel de croissance de nombreuses entreprises prometteuses. Le Fonds II vise à contribuer à combler cet écart, et JD Saint-Martin jouera un rôle important à cet égard. Il apporte une expérience précieuse acquise notamment lors de la croissance de Lightspeed, ainsi qu'un solide réseau et une connaissance approfondie de l'écosystème. Nous croyons qu'il existe une voie pérenne pour bâtir des entreprises technologiques durables au Canada, une approche qui renforcera la solidité de notre écosystème technologique et notre capacité à créer les fleurons économiques de demain. »

- David Charbonneau, co-associé directeur et fondateur de Boreal Ventures.

« Passer de l'adéquation produit-marché à un moteur de croissance prévisible est l'une des transitions les plus difficiles auxquelles les fondateurs sont confrontés. À ce stade, la théorie ne suffit plus. Ce dont ils ont besoin, c'est de la capacité à reconnaître les schémas et d'un accompagnement concret de la part de personnes qui ont déjà vécu cette réalité à grande échelle. »

- JD Saint-Martin, co-associé directeur chez Boreal Ventures

« Le Québec regorge d'entreprises technologiques innovantes, généralement issues de PME qui développent des solutions de grande qualité. Le défi est souvent de franchir l'étape de la commercialisation et d'accéder aux marchés. En soutenant ce fonds, notre gouvernement contribue concrètement à donner les moyens aux entrepreneurs de transformer leurs innovations en succès commerciaux et de faire rayonner l'expertise québécoise à l'échelle mondiale. »

- Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« J'aurais souhaité pouvoir compter sur Boreal à titre d'investisseur et de conseiller dès les premières étapes du développement de Lightspeed. »

- Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed, et investisseur dans le Fonds II de Boreal

À propos de Boreal Ventures

Boreal Ventures est une société de capital de risque montréalaise spécialisée dans les investissements en démarrage. Fondée en 2021 en partenariat avec Centech, la firme investit au stade d'amorçage dans des entreprises technologiques B2B efficientes en capital, bâties au Canada et destinées aux marchés mondiaux Boreal se positionne comme un partenaire opérationnel axé sur la mise en marché, aidant ses entreprises en portefeuille à passer de l'adéquation produit-marché à un moteur de croissance prévisible, grâce à un accompagnement RevOps concret, au réseau d'opérateurs de la Guilde, au soutien au recrutement stratégique et à l'accompagnement pour les levées de fonds ultérieures. Boreal Ventures gère plus de 80 millions de dollars répartis entre deux fonds.

SOURCE Boreal Ventures

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