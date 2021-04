Bordée de neige tardive pour certains secteurs du Québec

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports invite les usagers de la route à faire preuve de prudence dans leurs déplacements au cours des prochaines heures. Selon les prévisions météorologiques actuellement en vigueur, un système dépressionnaire traversera le Québec mercredi et jeudi et laissera d'importantes quantités de neige sur certaines régions. Les secteurs montagneux de l'Estrie et de la Beauce, ainsi que la pointe gaspésienne recevront des quantités pouvant atteindre ou même dépasser 15 centimètres.

Cette neige tardive pourrait surprendre les automobilistes, d'autant plus que l'obligation d'avoir des pneus d'hiver n'est plus en vigueur.

Dès le début des précipitations, les équipes seront à l'œuvre pour effectuer les différentes opérations adaptées selon les conditions météo et garder le réseau routier sécuritaire.

Le Ministère tient d'ailleurs à rassurer tous les usagers de la route dont les déplacements essentiels sont autorisés en fonction des règles imposées par le couvre-feu en vigueur : les opérations de déneigement seront effectuées normalement, et ce, de jour comme de nuit.

Liens connexes

Pour plus d'information sur les conditions routières, consultez Québec 511, un outil essentiel pour bien planifier vos déplacements.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, [email protected], Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/