Boralex signe un contrat de maintenance « flotte » longue durée avec Vestas en France

PARIS, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) et Vestas France annoncent la signature d'un contrat de maintenance « flotte », d'une durée de 15 ans. Entré en vigueur le 1er juin 2021, ce contrat porte sur les actifs du portefeuille de Boralex en France équipés d'éoliennes Vestas.

Boralex, pionnière des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de l'Hexagone, s'appuiera sur l'expertise de Vestas France pour l'optimisation de ses sites équipés d'éoliennes conçues par le turbinier danois, soit environ 300 MW en opération.

Ce contrat permettra à Boralex de bénéficier de coûts d'opération compétitifs combinés à des engagements de production en ligne avec sa stratégie d'optimisation. Il permet également une allocation optimale des équipes de maintenance de Boralex sur ses 1 GW d'actifs opérationnels, tout en garantissant disponibilité, efficacité maximale et conservation du lien avec ses territoires d'accueil.

En parallèle, les équipes dédiées à l'excellence opérationnelle continueront de suivre la performance de l'ensemble des actifs de Boralex sur le territoire français, incluant ceux dont la maintenance est confiée à Vestas.

« Au cours des 20 dernières années, nos équipes ont acquis des compétences et une expertise dans le domaine de la maintenance de nos actifs, faisant de Boralex une référence dans l'industrie éolienne. Cette expérience nous amène aujourd'hui à mettre en œuvre, en partenariat avec les équipes de Vestas France, une stratégie de maintenance à forte valeur ajoutée, qui nous permettra de combiner agilité et performance dans le cadre du volet optimisation de notre Plan stratégique 2025 », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général, Boralex, Europe.

« Nous nous réjouissons de ce contrat à long terme avec Boralex. Depuis toujours, nous avons travaillé sur nos produits et services avec comme objectifs la sécurité, la performance opérationnelle et la baisse du coût de l'énergie. Ce contrat s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Vestas, l'organisation mise en place en France, laquelle a été renforcée ces dernières années avec la création de nouveaux centres de maintenance, une deuxième plateforme logistique et un pôle de formation interne de haut niveau, pour une prestation de maintenance à long terme, clef en main et compétitive », a déclaré, pour Vestas France, Benoit Gilbert, Directeur Service Europe de l'Ouest.

Vestas est présent dans 83 pays et assure la maintenance de 113 GW de parcs éoliens terrestres et en mer. L'entreprise est à ce jour le premier fabricant d'éoliennes au monde et possède un portefeuille de plus de 5,7 GW de puissance installée en maintenance sur le territoire français.

