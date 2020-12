Boralex met en service deux nouveaux parcs éoliens en France

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la mise en service commerciale des parcs éoliens Cham Longe Repowering et Extension Seuil de Bapaume pour une puissance totale de 53,4 MW et respectivement situés dans les départements de l'Ardèche et de la Somme en France. Ces mises en services portent la puissance installée de Boralex en France à 1 037,7 GW et la puissance totale de Boralex à travers le monde à 2 246 MW.

« La crise sanitaire n'aura pas empêché nos équipes et nos fournisseurs de rester mobilisés et de mener à terme ces deux chantiers importants. Cela illustre leur engagement et leur agilité. Grâce à ces mises en service, Boralex ajoute à sa puissance installée et réalise un pas de plus vers son objectif stratégique de 2800 MW pour 2023. », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Au 1er décembre, nos 1 GW d'actifs en exploitation en France alimentent plus d'un demi-million de foyers en énergie verte. Dans une année rythmée par la crise sanitaire, nous respectons nos engagements afin d'accompagner la transition énergétique des territoires. » a ajouté Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

Extension du parc éolien de Seuil de Bapaume :

Date de mise en service : 1 er décembre 2020

Contrat : D'une durée de 20 ans avec EDF



Localisation : Hauts-de- France , département de la Somme et du Pas-de-Calais

Caractéristiques des éoliennes : 5 Vestas V117 de 3,45 MW



Puissance totale du parc : 17,4 MW



Equivalence foyers alimentés : 8 700 foyers

Le site fait l'objet d'une mesure de préservation pour plusieurs espèces de chauves-souris concernées par l'activité éolienne. Cette mesure a été signée dans le cadre d'une convention entre Boralex et Picardie Nature.

Rééquipement (repowering) du parc éolien de Cham Longe :

Date de mise en service : 1 er décembre 2020

Contrat : D'une durée de 20 ans avec EDF



Localisation : Auvergne Rhône-Alpes, département de l'Ardèche



Caractéristiques des nouvelles éoliennes : 12 Enercon E82 de 3 MW



Puissance totale du parc avant rééquipement : 22,6 MW



Puissance totale du parc après rééquipement : 39,95 MW (Ajout de 17,35 MW)



Equivalence en foyers alimentés après renouvellement : 19 975 foyers

Cham Longe est le premier rééquipement de parc éolien réalisé par Boralex et est, à ce jour, le plus grand rééquipement de la filière éolienne en France. 12 des 14 éoliennes du parc éolien ont été remplacées par autant de machines équipées de technologies mieux adaptées au contexte local et plus puissantes. Le rééquipement des 12 éoliennes de Cham Longe permet de doubler la production du parc, tout en améliorant le coût de l'électricité produite. Boralex réaffirme ainsi son engagement auprès des communes d'accueil pour une nouvelle durée d'exploitation.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

SOURCE Boralex inc.

Renseignements: Médias, Isabelle Fontaine, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 819 345-0043, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Stéphane Milot, Directeur, relations avec les investisseurs, Boralex inc., 514 213-1045, [email protected]

