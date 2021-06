LYON, France et MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La productrice d'énergie renouvelable Boralex Inc. (TSX : BLX) et Sun'Agri, pionnier et leader mondial de l'agrivoltaïsme, annoncent leur partenariat visant à développer l'agrivoltaïsme en France et en Europe afin de construire de nouvelles centrales solaires tout en protégeant les exploitations agricoles des aléas climatiques grandissants.

Après les gels printaniers violents qui ont frappé les cultures agricoles en France, il est plus pertinent que jamais d'offrir aux agriculteurs de nouvelles solutions, telles que l'agrivoltaïsme, dans l'adaptation de leur pratique face au changement climatique. Grâce à des persiennes solaires pilotées par des algorithmes conçus selon les besoins agronomiques des plantes, l'agrivoltaïsme permet de gérer leurs besoins d'ensoleillement ou d'ombrage et d'augmenter tout à la fois la qualité et la productivité des récoltes.

Boralex s'allie à Sun'Agri pour participer à la structuration de la filière agrivoltaïque et accélérer son développement en France et en Europe. Ce partenariat prend la forme d'un contrat cadre d'une durée de 10 ans pendant laquelle Boralex travaillera exclusivement avec Sun'Agri pour le développement de projets agrivoltaïques dans l'Union Européenne. Ainsi, la Société mettra sa maitrise complète du cycle de vie d'un projet énergétique au service de l'agriculture et pourra compter sur Sun'Agri pour l'accompagnement agronomique et le pilotage des persiennes.

Sun'Agri est le pionnier et leader mondial de l'agrivoltaïsme. Après près de 10 ans de recherche et développement, l'entreprise a inauguré en 2018 à Tresserre (66) en France le tout premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique mondial (4,5ha). Lors des deux derniers appels d'offres « solaire photovoltaïque innovant », en avril et décembre 2020, la Commission de Régulation de l'Energie française a retenu 37 projets utilisant la technologie de Sun'Agri.

Boralex, développe, construit et exploite des sites de productions d'énergies renouvelables en Europe et en Amérique du Nord. La Société compte plus de 1 GW d'éolien et de solaire en exploitation sur le territoire français et 2 455 MW à travers le monde. Guidée par le volet diversification de sa planification stratégique à horizon 2023, Boralex s'engage, avec des partenaires clés, au développement de projets agrivoltaïques adaptés aux différents territoires qui accueillent ses activités.

« Je me réjouis d'annoncer ce partenariat avec Boralex, un acteur phare des énergies renouvelables qui accompagne le changement vers un monde plus vert et avec qui nous allons pouvoir accélérer le développement incontournable de l'agrivoltaïsme. » déclare Antoine Nogier, président et fondateur de Sun'Agri.

« Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous. C'est pourquoi nous sommes très heureux du partenariat signé avec Sun'Agri. L'alliance de nos compétences et valeurs respectives va nous permettre d'adapter la production d'énergie solaire aux besoins agricoles. Ensemble, nous réaliserons en Europe des projets agrivoltaïques optimisés en faveur de l'agriculture. », déclare Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

À propos de Sun'Agri

Spin-off du groupe Sun'R, Sun'Agri est pionnier et leader mondial de l'agrivoltaïsme dynamique. Forte de 12 années de travaux académiques conduits avec l'INRAE, Sun'Agri offre des solutions d'adaptation du microclimat des plantes (arboriculture, viticulture et maraîchage). L'entreprise a inauguré en 2018 à Tresserre (66) le tout premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique mondial (4,5ha) dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Elle dispose également de trois dispositifs expérimentaux en opération, et 37 projets agrivoltaïques utilisant la technologie de Sun'Agri vont également être déployés suite aux derniers appels d'offres lancés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur la réalisation et l'exploitation d'Installations de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire. L'entreprise a été récompensée de la médaille d'or aux SITEVI Innovation Awards 2019 et est labelisée Efficient Solutions par la fondation Solar Impulse.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans trois types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

