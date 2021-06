Accélération des initiatives de croissance disciplinée et de diversification

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) a dévoilé aujourd'hui la mise à jour de son plan stratégique et l'introduction de ses nouvelles cibles d'entreprise 2025 lors de sa journée de l'investisseur 2021. La Société continue de tabler sur les quatre orientations stratégiques porteuses du plan lancé en 2019 : la croissance, la diversification, la clientèle et l'optimisation. Le plan stratégique intègre également la stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Boralex. Les quatre orientations stratégiques permettront un développement accéléré des portefeuilles éoliens et solaires dans les marchés à fort potentiel déjà ciblés par la Société, et dans de nouveaux marchés en Europe et aux États-Unis. Elles permettront également l'introduction du stockage d'énergie dans les régions où les réseaux d'énergie renouvelables sont les plus développés.

Faits saillants du plan stratégique

Augmenter significativement la part du solaire dans le portefeuille d'actifs et de projets et faire une percée dans le stockage

Positionner les États-Unis comme marché principal de développement et diversifier la présence géographique en Europe et dans d'autres États américains

et dans d'autres États américains Accélérer le développement éolien au Canada

Optimiser la structure de capital avec une plus grande part de financement corporatif, incluant le financement durable

Étendre la clientèle actuelle afin d'approvisionner directement des industries consommatrices d'électricité intéressées à améliorer leur empreinte climatique et sociétale

Intégrer la stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) incluant les priorités environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) aux orientations stratégiques de Boralex

Présenter les cibles d'entreprise incluant la croissance organique et inorganique avec un horizon 2025 (détails en page 2)

Le Plan Stratégique 2025 présenté décrit les changements rapides et importants apportés aux politiques de développement des énergies renouvelables et aux cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de certains pays et provinces, notamment au Québec, dans plusieurs États américains et dans certains pays européens. La direction de Boralex a également fait état de la forte demande pour les énergies renouvelables provenant d'entreprises conscientes de leur impact environnemental. Ces éléments créent un environnement d'affaires porteur de nombreuses opportunités de croissance dans l'industrie, autant pour la croissance organique qu'à travers des transactions d'acquisitions.

Dans ce contexte des plus favorables et en s'appuyant sur un solide bilan, Boralex a annoncé son objectif de doubler sa puissance installée sous gestion et d'atteindre un BAIIA(A) combiné de 800 à 850 M$ ainsi que des flux de trésorerie discrétionnaires de 240 à 260 M$ d'ici 2025. Ceci représente des taux de croissance annuels composés allant de 9 à 15 % pour l'ensemble de ces trois mesures de performance.

« Nous sommes très fiers du travail accompli par notre équipe pour la préparation de ce plan ambitieux. Il permettra à Boralex d'accélérer ses initiatives de développement dans l'industrie des énergies renouvelables, qui connait une forte croissance. Ce développement se fera de façon disciplinée et dans le plus grand respect des critères environnementaux, sociaux et de la gouvernance d'entreprise, puisque notre plan stratégique intègre notre stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Nous visons d'ailleurs à devenir, au cours des prochaines années, la référence RSE auprès de nos partenaires en allant au-delà des énergies renouvelables », a mentionné Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Au cours des 30 dernières années, Boralex a développé une forte marque d'entreprise et des avantages concurrentiels importants, notamment dans l'optimisation des accès aux réseaux électriques, la sécurisation de sites fonciers, le développement d'importants portefeuilles de projets et l'application d'une grande discipline financière. Comme l'indique notre plus récent sondage de mobilisation, nos employés sont hautement engagés, et ce, malgré la pandémie. Nous misons sur l'ensemble de ces forces pour réussir le déploiement de notre plan et visons également à obtenir la reconnaissance 'Employeur de choix' au cours de cette période », a ajouté Patrick Decostre.

« Nous allons poursuivre une croissance disciplinée en réalisant des projets, acquisitions et partenariats répondant à des critères spécifiques d'amélioration de notre portefeuille d'actifs avec un rendement en ligne avec les attentes de nos actionnaires », a expliqué le vice-président et chef de la direction financière, Bruno Guilmette.

Orientations stratégiques de Boralex

1. Croissance :

Accélérer la croissance organique pour maximiser la création de valeur future à travers les marchés identifiés ;

Faire des États-Unis notre marché prioritaire et étendre notre présence européenne en ciblant quelques marchés porteurs additionnels ;

Complémenter la croissance organique par des transactions d'acquisitions ciblées.

2. Diversification :

Accroître sa présence dans le secteur de l'énergie solaire et prendre part au développement des marchés du stockage ;

Accélérer le développement de ses compétences de commercialisation de l'énergie en vue d'optimiser le portefeuille de contrats.

3. Clientèle :

Développer et étendre sa clientèle actuelle afin d'approvisionner directement des industries consommatrices d'électricité intéressées à réduire leur empreinte carbone ;

Modifier ses pratiques commerciales pour se centrer sur les besoins des clients en fonction des différentes géographies.

4. Optimisation :

Optimiser ses actifs et promouvoir la culture de performance durable de l'organisation ;

Utiliser le financement corporatif, incluant le financement durable, et les partenariats comme outils porteurs pour sa croissance ;

Accroître l'efficience des services corporatifs par la simplification, la digitalisation et l'automatisation.

Cibles d'entreprise 2025

Doubler la puissance installée sous gestion de 2,2 GW à la fin de 2020 à 4,4 GW d'ici 2025 et atteindre 10 à 12 GW d'ici 2030 ;

atteindre 10 à 12 GW d'ici 2030 ; Être la référence RSE auprès de ses partenaires en allant au-delà des énergies renouvelables ;

Atteindre 800 à 850 M$ de BAIIA(A) combiné d'ici 2025, une augmentation annuelle de 9 à 11 % ou 10 à 12 % en normalisant pour les conditions de vent exceptionnellement fortes de 2020 ;

Atteindre 240 à 260 M$ de flux de trésorerie discrétionnaires d'ici 2025, une augmentation annuelle de 10 à 12 % ou 14 à 16 % en normalisant pour les conditions de vent exceptionnellement fortes de 2020 ;

Augmenter la proportion de financement corporatif, incluant le financement durable, et obtenir une cote de crédit Investment Grade au niveau de Boralex inc. ;

au niveau de Boralex inc. ; Réinvestir entre 50 et 70 % des flux de trésorerie discrétionnaires dans la croissance. La Société anticipe présentement que le montant de dividende trimestriel par action sera maintenu à 0.165$ et que les flux de trésorerie additionnels résultant de la croissance de la Société seront alloués principalement aux initiatives de croissance.

Stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE)

Boralex a profité de la journée de l'investisseur pour mettre à jour ses plus récentes réalisations et initiatives en cours en ce qui concerne la RSE. Tel que mentionné dans les cibles d'entreprise, Boralex vise être la référence RSE auprès de ses partenaires en allant au-delà des énergies renouvelables. La Société compte donc accélérer l'exécution de sa démarche, Au-delà des énergies renouvelables, comptant dix priorités environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise, dès 2021.

Les principales réalisations et initiatives en cours mentionnées lors de la journée des investisseurs sont les suivantes :

Réalisations récentes

Partenariat historique avec la Nation Innue dans le projet éolien Apuiat de 200 MW au Québec ;

Mise en place de nouvelles technologies pour protéger les oiseaux et chauve-souris aux abords de certains parcs éoliens ;

Formation sur les biais inconscients en diversité et webdiffusion sur la santé psychologique ;

Forte progression de la mobilisation des employés selon les résultats du plus récent sondage annuel ;

Amélioration de la divulgation concernant la rémunération des dirigeants et augmentation du niveau de détention d'actions requis pour les membres de l'équipe de gestion ;

Signature du Solar Energy Industry Association Pledge, un engagement formel contre le recours au travail forcé dans l'industrie solaire.

Initiatives en cours

Production du bilan carbone de la Société ;

Analyse des recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ;

(TCFD) ; Révision des cibles et de la reddition de comptes en santé et sécurité ;

Révision complète de la politique d'approvisionnement ;

Mise en place des diverses initiatives identifiées dans les plans d'actions de l'ensemble des dix enjeux prioritaires en matière de RSE.

Pour plus d'information sur le plan stratégique de Boralex, consulter la section Investisseurs du site www.boralex.com.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s'établit aujourd'hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets éoliens, solaires et de stockage de plus de 2,7 GW guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, aux cibles de puissance installée, BAIIA(A) et flux de trésorerie discrétionnaires, au plan stratégique, au modèle d'affaires et à la stratégie de croissance de la Société, à la croissance organique et à la croissance par fusions et acquisitions, à l'obtention d'une cote de crédit « Investment Grade » d'ici 2025, au maintien du dividende trimestriel à 0.165$ par action, aux objectifs financiers et aux objectifs reliés à la stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « prévoir », « anticiper », « évaluer », « estimer », « croire », ou par l'utilisation de mots tels que « vers », « environ », « être d'avis », « s'attendre à », « a l'intention de », « prévoit », « éventuel », « projette de », « continue de » ou de mots similaires, de leur forme négative ou d'autres termes comparables, ou encore par l'utilisation du futur ou du conditionnel.

Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses importantes, y compris les suivantes : les hypothèses posées quant au rendement que la Société tirera de ses projets, selon les estimations et les attentes de la direction en ce qui a trait aux facteurs liés aux vents et à d'autres facteurs, les opportunités qui pourraient être disponibles dans les divers secteurs visés pour la croissance ou la diversification, les hypothèses posées quant aux marges du BAIIA(A), les hypothèses posées quant à la situation dans le secteur et à la conjoncture économique en général, la concurrence, les taux de change et la disponibilité du financement et de partenaires. Bien que la Société estime que ces facteurs et hypothèses sont raisonnables, selon les renseignements dont elle dispose actuellement, ceux-ci pourraient se révéler inexacts.

Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une déclaration prospective donnée. Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les informations financières prospectives ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent notamment, l'effet général des conditions économiques, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, la concurrence, les changements dans les conditions générales du marché, la réglementation régissant son industrie, les litiges et autres questions réglementaires liées aux projets en exploitation ou en développement, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA(A) représente le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement, ajusté pour exclure d'autres éléments, tels que les frais d'acquisition, la perte nette sur instruments financiers et la perte (gain) de change. Le BAIIA(A) est une mesure non conforme aux IFRS et n'a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS ; par conséquent, il pourrait ne pas être comparable aux résultats d'autres sociétés qui utilisent une mesure de performance portant un nom similaire.

Les flux de trésorerie discrétionnaires correspondent aux Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des « éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation », moins (i) les distributions versées aux actionnaires sans contrôle, (ii) les ajouts d'immobilisations corporelles (maintien de l'exploitation), et (iii) les remboursements sur les emprunts non courants (les projets); plus (iv) les frais liés à la mise en valeur et au développement (de l'état du résultat net). Les flux de trésorerie discrétionnaires est une mesure non conforme aux IFRS et n'a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS ; par conséquent, il pourrait ne pas être comparable aux résultats d'autres sociétés qui utilisent une mesure de performance portant un nom similaire.

Pour plus d'information au sujet du BAIIA(A) et des flux de trésorerie discrétionnaires, veuillez vous référer à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport annuel 2020 de Boralex disponible sur les sites web de Boralex (boralex.com) et de SEDAR (sedar.com)

