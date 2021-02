Boralex : déclaration de dividende

MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Boralex inc. (TSX : BLX) (« Boralex » ou la « Société ») a déclaré un dividende trimestriel de 0,165 $ par action ordinaire. Ce dernier sera versé le 15 mars 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 février 2020. Boralex désigne ce dividende comme étant un « dividende déterminé » en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toutes les dispositions législatives provinciales applicables aux dividendes déterminés.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Boralex inc.

Renseignements: Médias, Isabelle Fontaine, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 819 345-0043, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Stéphane Milot, Directeur principal, relations avec les investisseurs, Boralex inc., 514 213-1045, [email protected]

Liens connexes

www.boralex.com