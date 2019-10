Boralex annonce le redémarrage de sa centrale hydroélectrique de Buckingham après un investissement ayant permis de doubler la puissance installée

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce le repowering de la centrale hydroélectrique Buckingham, au Québec.

Le « repowering » ou renouvellement désigne le remplacement d'unités de production par d'autres plus performantes. D'une puissance initiale de 10 MW, la centrale de Buckingham présente désormais une puissance installée de 20 MW et porte à 2 013 MW la puissance installée de Boralex dans le monde. L'énergie produite par la centrale sera augmentée de 50 % en moyenne grâce à une amélioration de l'utilisation de la ressource hydroélectrique permise par l'augmentation de puissance.

Située dans la région de l'Outaouais, la centrale a été construite en 1913 et remise à neuf une première fois par Boralex en 1994. Son premier contrat d'achat d'électricité (CAÉ) avec Hydro-Québec, d'une durée de 25 ans, s'est étalé entre 1994 et 2019. Le contrat a ensuite été renouvelé avec Hydro-Québec jusqu'en 2038.

« Les travaux à la centrale hydroélectrique de Buckingham constituent un exemple concret de l'optimisation de nos actifs », a déclaré Patrick Decostre, vice-président et chef de l'exploitation de Boralex. « En remplaçant des équipements par d'autres plus performants, Boralex contribue mieux aux besoins énergétiques du Québec tout en respectant l'environnement. »

Les travaux sur le site ont débuté en juin 2018 et se sont poursuivis sans interruption jusqu'à la mise en service. La majorité de ce chantier a été réalisé par l'entreprise de construction Kiewit avec l'aide de plusieurs sous-traitants. Quatre des cinq turbines installées à la centrale ont été remplacées par des groupes Litostroj de type bulbes, alors que la cinquième unité a été conservée telle quelle, car elle est toujours adéquate pour les besoins de la centrale. Le projet a été construit et mis en service selon l'échéancier prévu.

Le remplacement des quatre turbines a permis de doubler la puissance installée de la centrale, ce qui ajoutera quelques 5 M$ au BAIIA(A) annuel de la Société.

