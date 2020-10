Boralex annonce la nomination de Patrick Decostre au poste de Président et chef de la direction à compter du 1er décembre 2020

Patrick Lemaire prendra sa retraite à la fin de l'année 2020

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la nomination de Patrick Decostre au poste de président et chef de la direction. Patrick Decostre a été le premier employé de Boralex en Europe où il a consacré 18 années à bâtir les activités de Boralex pour en faire le premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France. Il succédera à Patrick Lemaire qui prendra sa retraite le 31 décembre 2020, après avoir œuvré pendant 14 ans à faire croître une jeune entreprise québécoise audacieuse en un joueur international respecté et d'avant- garde dans le secteur des énergies renouvelables.



« Les membres du conseil d'administration sont fiers que Patrick Decostre ait accepté de succéder à Patrick Lemaire à titre de président et chef de la direction et de devenir membre du conseil d'administration de Boralex. Après un processus de préparation de la relève rigoureux, il est apparu évident que Patrick Decostre s'imposait pour diriger l'entreprise et poursuivre son développement alors qu'elle vient de compléter avec succès la première année du déploiement de son plan stratégique 2023. Gestionnaire accompli et rassembleur, reconnu pour sa profonde compréhension du secteur de l'énergie, sa vision stratégique et son expertise en développement, Patrick Decostre est le leader dont l'organisation a besoin », a déclaré Alain Rhéaume, président du conseil d'administration de Boralex.

« À la tête de l'entreprise depuis 2006, Patrick Lemaire a impressionné par la façon dont il a mené sa croissance et sa transformation, avec l'équipe de direction et quelques 500 collaborateurs de Boralex. Aujourd'hui, Boralex est un leader reconnu des énergies renouvelables, à la fois au Canada et en France. Patrick Lemaire a accompli tout cela avec transparence, entreprenariat et dans le respect de tous ceux qui l'entourent. En mon nom et au nom des membres du conseil d'administration, je tiens à le remercier d'avoir fait de Boralex un des joyaux des entreprises québécoises à portée internationale, a ajouté M. Rhéaume. Je suis également très heureux que Patrick Lemaire ait accepté de demeurer membre du conseil d'administration de Boralex. La Société pourra ainsi continuer de profiter de son expérience et de ses conseils au cours des prochaines années. »

« C'est un privilège de prendre les rênes de Boralex en cette année du 30e anniversaire de l'entreprise et je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'accordent. Mais d'abord, c'est toute la famille Boralex qui tient aujourd'hui à exprimer sa profonde gratitude envers l'entrepreneur et le leader qu'est Patrick Lemaire. Je suis personnellement touché de la confiance que m'a toujours démontrée Patrick et je suis engagé aujourd'hui, aux côtés de tous les collaborateurs et partenaires de Boralex, à continuer de faire grandir l'héritage immense qu'il nous lègue », a indiqué Patrick Decostre.

Ingénieur physicien et diplômé en gestion et leadership stratégique, Patrick Decostre occupe, depuis mars 2019, la fonction de vice-président et chef de l'exploitation de Boralex et est basé à Montréal depuis juillet 2019. Au cours de cette période, il a notamment travaillé à l'élaboration du plan stratégique à l'horizon 2023 de l'entreprise. Ce plan mise sur la croissance et la diversification des activités de Boralex dans les secteurs solaire et éolien, la conquête de nouveaux clients à travers une offre de services adaptée ainsi que l'optimisation de ses actifs existants et processus internes.

L'essor des énergies renouvelables se poursuit et Boralex est aux premières loges. Forte d'une équipe mobilisée, Boralex développe aujourd'hui ses activités dans ses marchés géographiques cibles que sont le Canada, la France, les États-Unis et l'Écosse, là où les engagements des gouvernements envers une transition énergétique et une reprise économique plus durable s'intensifient, en particulier à travers des appels d'offres pour l'installation de capacité de production d'électricité issue de sources renouvelables.

Patrick Decostre exercera ses nouvelles fonctions à compter du 1er décembre de cette année, alors que Patrick Lemaire assumera dès lors un rôle de conseiller auprès de la direction jusqu'à la fin de l'année de façon à faciliter la transition.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

