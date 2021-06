MONTREAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d'annoncer la nomination d'Alain Pouliot à titre de vice-président exploitation Amérique du Nord. Il a ainsi rejoint le comité de direction de la Société et commencé à exercer ses fonctions le 1er juin 2021.

« Dans la perspective du lancement de la revue de notre planification stratégique dans les prochaines semaines et compte tenu de l'importance des opérations dans la chaîne de création de valeur actuelle et future au sein de Boralex, je suis convaincu que la création d'une vice-présidence exploitation Amérique du Nord apportera plus d'efficacité et de vélocité dans la prise de décision touchant l'exploitation sur ce territoire », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

Parcours professionnel

Alain Pouliot a rejoint Boralex en 2001, au tout début de sa carrière professionnelle, en tant qu'ingénieur mécanique (Division hydro et gaz naturel, Québec). Il a ensuite occupé le poste de superviseur des opérations dans cette même division, puis a été nommé directeur des opérations (Division hydro et éolien, Québec et Ontario) en 2006. Finalement, il a occupé le poste de directeur général, opérations pendant les deux dernières années.

À travers son parcours chez Boralex, M. Pouliot a su se distinguer autant par ses compétences en ingénierie et sa rigueur dans le domaine technique que par ses qualités humaines et son leadership fédérateur. M. Pouliot a implanté de multiples changements au sein de la Société en conservant un engagement sans cesse renouvelé de la part de son équipe, qui représente aujourd'hui plus de 180 collaborateurs au Canada et aux États-Unis.

Alain Pouliot est ingénieur mécanique diplômé de l'Université de Sherbrooke.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Boralex inc.

Renseignements: Médias : Isabelle Fontaine, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 819 345-0043, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Stéphane Milot, Directeur principal - relations avec les investisseurs, Boralex inc., 514 213-1045, [email protected]

Liens connexes

www.boralex.com